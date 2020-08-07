《破處》性感彈起「台版IU」睦媄　高中時好冇膽︰被非禮都啞忍

由兩位台灣新生代演員楊懿軒、睦媄、以及香港演員吳肇軒主演的台灣青春電影《破處》，其題材及戲名之大膽，讓電影由籌備至上映已經備受關注。除了兩位男生的演出大膽外，戲中女主角睦媄都有大尺度演出，因此讓她獲得了許多關注。趁這機會，讓大家一同認識這位台灣女演員。

由兩位台灣新生代演員楊懿軒及睦媄、及香港演員吳肇軒主演的台灣青春電影《破處》，其題材非常大膽，有別其他台灣的校園青春電影。（《破處》劇照）

飾演「禁慾系校花」

現年26歲的睦媄畢業於台灣藝術大學戲劇系，由於她擁有一束及肩且微捲的頭髮，再加上外貌出眾及甜美清新的氣質，讓她被稱為「台灣版IU」。今次睦媄雖然在《破處》中飾演「禁慾系校花」蕉蕉，但她在戲中有大膽演出，其中一幕講述與男主角楊懿軒上演激情床戲，她僅用洋娃娃擋胸。雖然她在戲中有大膽床戲，但其實戲外的她頗為遲熟。

現年26歲的睦媄因外貌出眾及甜美清新的氣質，被網民稱為「台灣版IU」。（《破處》劇照）

睦媄解釋當時性教育課程不多，加上父母偏向保守，所以從沒跟父母聊過這話題。她還指在高中時看少女漫畫都會臉紅，而性啟蒙則是被高中朋友拉去一起看成人A片：「當時覺得非常恐怖，一直叫覺得很痛，像恐怖片一樣。」

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高中時曾被非禮

除了對性不甚了解外，睦媄還指出在高中時乘搭巴士期間遭男乘客性騷擾。由於當時車上十分擠迫，只感到有男乘客用手觸摸她的屁股，但她當時不敢說話，只敢用眼神跟朋友求救。幸好她的朋友知道發生甚麼事，立即大喊「非禮」。可是當時巴士剛到站，而那男乘客就順勢跑下車，逃之夭夭。

睦媄在《破處》勾引楊懿軒，但之後又生氣抗議：「你們男生都這樣。」（《破處》預告擷圖）

其實今次並非睦媄首次參演電影，她在去年曾演出《玩命拼圖》及《緝魔》等電影作品，只不過當時是用她的原名「莊承梅」。而她在演戲前，她曾做過內衣廠女工及化妝師，她曾為隋棠及許瑋甯等女星化妝。

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