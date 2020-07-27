泰國殺童食人魔　乾屍示眾60年終火化　恐怖殺人案曾獲改編成電影

泰國惡名昭彰的連環殺童食人魔黃利輝（細偉）在上世紀50年代殘殺6名兒童，更烹煮其內臟，案件震驚整個社會。恐怖殺人狂最終在1957年被捕，並在1959年伏法。他被槍決後，其屍體就被製成乾屍，並放於當地醫學博物館示眾60年，從而警惕後世，其故事更曾被改編成電影及劇集。之後曾有不少人聯署為他請願，認為應歸還人權，如今細偉的屍首終於得以火化。

中國男星段奕宏在電影中飾演黃利輝。（《細偉》劇照）

細偉在1927年出生在一個農民家庭，由於自幼家境清貧，所以經常遭到別人欺凌。據了解，有指他後來遇到一個算命師，這人向細偉表示應多吃心臟及肝臟，皆因這能讓他更有膽量面對別人的欺凌。直到1945年，細偉被徵召入伍抗日。他曾稱其部隊被日軍圍困數星期，戰友選擇食草充飢，但他卻選擇以戰死士兵的肉當糧食，而這是他首次吃人肉。

細偉的殺人事件曾被改編成電影及電視劇。（網上圖片）

細偉戰後返鄉，可惜當時汕頭十分貧困，於是他與其他人一樣，計劃偷渡到泰國。最終，他在1946年12月抵達泰國，後來因泰國移民署員工寫錯其名字而成為了細偉。他離開難民監獄後，曾在泰國當地做過殺雞、碼頭搬運工人、農藝及園藝等，但有指他辛苦工作而讓他的身體機能愈來愈差，於是他想起了算命師的建議。他在1954至1958年間，在4個地區連續殺害6名年齡介乎5至11歲的兒童，還取出他們的心臟、肝臟及人肉烹煮，手法極其殘忍。

有指細偉之所以認罪，是因為當局曾答應他認罪後會遣返他回中國。（《細偉》劇照）

細偉在1959年遭槍決後，死後屍體不得下葬，更被製成乾屍放在曼谷醫院內的醫學博物館示眾，既是作為教學用途也用作警惕後世。他的故事還曾被改編成電影《細偉》又名《食人狂魔》（The Man Eater），而泰國人也會用他的故事來嚇唬不聽話的小孩。

細偉殘殺6名兒童後，更取出他們的內臟烹煮。（《細偉》劇照）

近年有紀錄片質疑細偉當年的案件有疑點，據警方的文件顯示，被黃利輝殺害的3名兒童身上並沒有器官缺失，故質疑他曾食用器官的真確性。有指當年泰國有反華情緒，或者他可能是排華潮的代罪羔羊。近年有人認為案件過去多年，應該讓他安息，最終官方在早前為細偉舉行火化儀式。

細偉在1959年9月16日伏法後，其屍體被製成乾屍，60年後終於獲火化。（網上圖片）