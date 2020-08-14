西班牙恐怖片真實慘案改編　男戶主一夜之間血腥殺死全家六口

電影《Malasaña 32》（台譯：《馬拉薩尼亞32號陰宅》）改編自70年代在西班牙真實靈異慘案，導演更保證會恐怖到平均兩分鐘就有一次驚嚇，甚至有驗片人員在試片時被嚇到心臟痛要嗌暫停。

《Malasaña 32》的靈感是來自70年代發生在馬德里馬拉薩尼亞 (Malasaña)區的真實事件。（電影海報）

《Malasaña 32》（台譯：《馬拉薩尼亞32號陰宅》）的靈感是來自70年代發生在馬德里馬拉薩尼亞 (Malasaña)區的真實事件，導演透露戲中的故事不是來自單一特定事件，而是集合了當地街坊的經歷及過往的新聞而成。

電影講述一對夫妻帶著三個孩子與年老的父親搬進馬德里馬拉薩尼亞32號的一個公寓，他們怎也想不到入住這間屋後會發生此生最大的噩夢。

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號稱比《詭屋驚凶實錄》更可怕

有指馬拉薩尼亞這條街是西班牙史上最陰的區域，今次拍成電影，劇本用了足足八年才完成，經過8位編劇的手，導演透露在搬集資料時，編劇要看很多與馬德里馬拉薩尼亞區相關的背景資料，要了解流傳在當地的故事和民間傳說。

有影迷就形容這部戲比《詭屋驚凶實錄》系列更可怕，《Malasaña 32》改編自多宗真實靈異慘案，有傳馬拉薩尼亞那區是馬德里平均死亡人數最高之街道。

導演透露戲中的故事不是來自單一特定事件，而是集合了當地街坊的經歷及過往的新聞而成。（電影劇照）

有間屋接連發生血腥慘案

而在馬德里文青區馬拉薩尼亞的安東尼奧街（Antonio Grilo）3號，有房子更被封為「邪惡之屋」，自40年代發生過命案後，這棟樓就發生過很多不幸慘劇。其中最瘋狂的案件是發生在1962年，一個睇落平凡的家庭，44歲的男戶主一夜之間就用搥子，手槍和菜刀，把一家六口全部殺死，之後自殺身亡。

馬德里文青區馬拉薩尼亞的Antonio Grilo 3號，有房子更被封為「邪惡之屋」。（網上圖片）

這單慘案的男戶主是一名裁縫師，他在深夜先使開女傭，之後殺了正在睡覺的兩個孩子，最大年紀的孩子目撃殘忍行兇後，便被爸爸槍擊而死。

之後他殘忍地先後把太太和5名子女全殺死後，在露台大聲吵鬧，在圍觀的群眾面前自殺身亡。

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「邪惡之屋」之後更陸續發生了很多死亡事件，至少有8宗謀殺案、死亡人數高達10人，甚至被封為「每平方公尺死亡人數最多的街道」。

電影驚嚇度爆分，據知電影室在上映前，有負責測試影片的工作人員，更被嚇到要半路嗌暫停，要知道這位測片員工其實過往是看過無數恐怖片，非常有經驗的，但他當時都表示「嚇到心臟痛！看過這麼多恐怖片，第一次被嚇成這樣。」