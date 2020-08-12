Lady Gaga 自爆19歲曾被強姦患躁鬱　「要靠精神病藥物抑制自己」

荷里活女演員兼歌手Lady Gaga早前跟畢列谷巴（Bradley Cooper）合拍《星夢精深》（A Star is born），Lady Gaga提名奧斯卡影后，更贏走了最佳原創歌曲。最近Lady Gaga推出最新專輯《Chromatica》，在宣傳的過程中，她自爆自己有服用抗精神病藥物，坦言自己控制不到大腦，想透過今次專輯跟大家說「我也是個人」。

Lady Gaga跟畢列谷巴（Bradley Cooper）合拍《星夢精深》（A Star is born）。（Getty Images）

Lady Gaga最近推出全新專輯《Chromatica》。（YouTube@Lady Gaga）

Lady Gaga在節目中先是講到自己有服用抗精神病藥物，如不用藥便控制不到大腦，令她無法正常工作，在最新專輯《Chromatica》中，歌曲《911》更是記下她跟抗精神病藥物有關。Lady Gaga自言：「我對大眾有些恐懼，但我不是不喜歡大家，我愛他們，這張專輯其實有講到是我如何去重回大眾的身邊，如何跟他們連繫，就似是『Hey！我在這裡，我是個人，我是個藝人。』

Lady Gaga自爆自己要食藥控制。（影片擷圖）

其實Lady Gaga在19歲時曾被不斷強姦，隨後患上創傷後壓力症（PTSD），要靠藥物來治療，最近她於節目中自爆需要食用一種名為Olanzapine的藥物，該藥主要醫治躁鬱症、思覺失調症等精神疾病。Lady Gaga都有講到要是沒有藥物治療的話就會經常食煙，因為在病發時就似被人打一拳，會不斷大叫、全身發麻、由頭到腳都感受到強烈的刺痛，但其實只是發生在腦中，但又控制不了大腦，當時更需要找精神科醫生為自己作評估，雖然一開始非常不情願吃藥，但現在反而覺得醫學幫了很大的忙，救了自己一命。

+ 9 + 8 + 7

同場加映：渡邊直美神還原大碼版《Rain On Me》 網民激讚：勁過Lady Gaga