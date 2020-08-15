盜墓迷城｜湯告魯斯有超奇怪禁令　唔准女主角同框一齊跑

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）一向重視電影製作，很多時都會兼任監製。原來他拍戲時有一個特別奇怪的禁忌，《盜墓迷城》女主角安娜貝爾禾麗絲（Annabelle Wallis）日前就向傳媒爆料，湯告魯斯對這個規則到底有幾執著。

湯告魯斯因為早前在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集被困在當地！（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

日前，有指湯告魯斯主演的系列《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）在英國拍攝時遇阻滯。據知電影今個禮拜，在當地拍攝一場電單車追逐的動作戲，但有電單車發生爆炸，事件中無人受傷，但就被下令需要停止拍攝。有指該場戲花費了200萬英鎊（約2,000萬港元），令身兼監製的湯告魯斯相當煩惱。

《職業特工隊7》片場中有電單車發生爆炸，最終消防局派出5輛消防車來救火。（電影劇照）

靚佬湯拍戲有奇怪禁令

湯告魯斯過往拍戲，多數都會身兼監製，《盜墓迷城》女主角安娜貝爾禾麗絲接受外媒訪問時就透露，湯告魯斯一直有一個特別的禁令，就是他不容許演員在他旁邊陪跑。翻看過往的動作片，可見湯告魯斯的確是經常獨領風騷，一個人奔跑。

《盜墓迷城》女主角安娜貝爾禾麗絲爆料，原來湯告魯斯拍戲一直有一個特別的禁令。(GettyImages)

《盜墓迷城》原來有一大突破

安娜貝爾禾麗絲表示，湯告魯斯的禁令是不希望有人與自己同框奔跑，唯獨她2017年在《盜墓迷城》能與對方齊齊跑，其實是一件很難得的事。

「那場戲我必須和他一起在銀幕上跑，起初他還是拒絕我，湯告魯斯說沒有人可以跟我一起在銀幕上奔跑，但我告訴他自己是一個很好的跑者。」

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「開心過拎奧斯卡」

安娜貝爾禾麗絲甚至要先跑給湯告魯斯看，她在跑步機跑，再叫湯告魯斯來看，結果湯告魯斯破天荒與安娜在《盜墓迷城》一起狂奔，這令安娜覺得非常高與，「這個榮譽比得奧斯卡還好，我能與他一起跑啊！」

安娜貝爾禾麗絲最後能與湯告魯斯一起在戲中狂奔，簡直覺得「比獲得奧斯卡還好」。（GettyImages）

湯告魯斯的票房同跑幾多路有關？

其實，湯告魯斯經常都在戲中狂奔，絕對是位多產的賽跑者，在2018年就有影評網《Rotten Tomatoes》統計過，他在將近40年的職業生涯中，足足跑了24000尺，等如約70個足球場。

當時的研究更顯示，靚佬湯在戲中如果有愈多跑步鏡頭，電影票房就會愈標青，非常有趣。

講到跑數能力，湯告魯斯在荷里活認第二，冇人敢認第一。（劇照）

例如，湯告魯斯在有些電影中是0跑步鏡頭，幾乎沒有動作場面的，《Magnolia》、《Lions for Lambs》、《Tropic Thunder》和《Valkyrie》等，就算他交出不少精彩肉緊演技，甚至獲奧斯卡和金球獎提名，但在票房方面相對較低。

相反，如果他在戲中，勁跑超過1000英尺以上，至少9部「勁跑電影」都獲極高票房成績。

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「勁跑電影」票房平均都最高

湯告魯斯在《職業特工隊3》在上海足足跑了3,212英尺，電影在全球大收近8億美金（約62億港元）票房，至少9部「勁跑電影」平均都有5.3億美金（約41億港元）票房，的確是叫好叫座。

靚佬湯更隨年紀愈大就跑得愈遠，票房同時成正比，電影評價亦更好，未知這是否他一直嚴禁別人在戲裡陪跑的原因？而網民亦都曾經以「The Cruise Run」形容靚佬湯的跑戲，未來又能否看到他與更多好拍檔齊齊奔跑呢？