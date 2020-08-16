【多圖】74歲史泰龍為妻子慶生　IG狂出Po曬恩愛：你是我的驕傲

荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）早前與家人趁COVID-19新型冠狀病毒肺炎這空檔期間，與妻子Jennifer Flavin及兩位女兒Sofia Stallone及Scarlet Stallone在馬里布海灘共度美好時光。除此之外，他又在社交網站大曬恩愛，高調為妻子慶祝生日，還貼上多張全家福照片。

史泰龍日前一連兩個貼文幫妻子Jennifer Flavin慶祝生日。（Sly Stallone Instagram 圖片）

史泰龍在其社交平台Instagram一天內連發布兩個貼文，祝願妻子生日快樂。他在首個貼文稱：「我的最愛生日快樂！你是世界上最好的妻子及及母親！」不久後，史泰龍再發布第二個貼文，而他自己都承認不能停止幫妻子慶生：「我對我的妻子Jennifer感到驕傲，所以我不能停止幫她慶祝生日！」史泰龍最後還讚揚妻子Jennifer是家庭的靈魂，認真羨煞旁人。

史泰龍與第三任妻子Jennifer Flavin（右二）及Sistine、Sophia及Scarlet三位女兒。（Getty Images）

現年74歲的史泰龍曾經歷過三段婚姻，他在1974年與Sasha Czack結婚，育有兩名兒子，可是長子Sage在2012年疑因濫藥暴斃，而另一兒子Seargeoh則曾患自閉症。最終史泰龍與Sasha Czack在1985年離婚。同年，史泰龍與丹麥模特兒Brigitte Nielsen結婚，可惜這段婚姻只維持了兩年。直到1997年，他與模特兒Jennifer Flavin結婚，婚姻維持至今，而兩人育有Sophia、Sistine及Scarlet三位女兒。

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