【TENET天能】電影角色大解密　導演路蘭親解戲名終極含意

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）準備在下周上映，全球各地都為這部備受矚目的電影做好準備。官方早前也釋出多張國際版海報。由於電影的保密功夫做到足，影片對於電影的了解都非常少，只能靠導演或業內人士透露故事的資訊，而早前日本方面就意外揭露了英國老牌影星米高堅（Michael Caine）的身份。

米高堅在首條預告時已經出現，但當時大家都未知他的身份。（《TENET天能》預告擷圖）

據日本網站Spice Eplus表示，米高堅在《TENET天能》的角色名為Michael Crosby，是一名英國情報官。雖然米高堅曾經在電影預告中登場，但這卻是首則關於這角色的訊息。米高堅曾接受傳媒訪問，但當時他沒有透露太多關於其角色的資訊，只稱他在華盛頓拍足一天，並表示他本人對電影的故事一無所知。

據基斯杜化路蘭稱，羅拔柏迪臣在戲中的其中一個身份是Neil。（《TENET天能》劇照）

值得一提的是，米高堅曾多次與導演路蘭合作，當中包括蝙蝠俠三部曲（The Dark Knight Trilogy）、《死亡魔法》、《星際啟示錄》及《潛行凶間》，而導演也曾在上述作品為他安排重要角色，用於協助及引導戲中主角走上正確的軌道。假設米高堅的角色是一部情報官，而他的場景在華盛頓，這意味著他或向主角John David Washington提供關於反派角色的重要線索。

據導演路蘭稱，John David Washington在戲中是一位「被稱為主角的間諜特工」。（《TENET天能》劇照）

導演路蘭曾在較早前向外揭曉羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的角色，當時導演向外媒《EW》表示：「我們認為他（羅拔柏迪臣）的角色名稱為Neil，但你永遠不知道他的真實身份。」導演之後續表示，羅拔柏迪臣的角色是一位「在不同秘密機構工作的頗狡猾角色」，並直言他的角色在電影中是「非常重要」。

究竟一位這位「被稱為主角的間諜特工」如何扭轉這危機呢？（《TENET天能》劇照）

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除此之外，導演路蘭又提到戲中另一男主角John David Washington及澳洲女星Elizabeth Debicki，他指出前者的角色是一位「被稱為主角的間諜特工」；至於後者在戲中的的處境非常艱鉅，而且時常遭到不同人的操控。明顯地，導演路蘭的說話非常小心，並沒有揭露太多重要線索，並讚揚Elizabeth Debicki成功處理這個極具挑戰的角色。

羅拔柏迪臣在《TENET天能》中有不同身份，究竟他是協助主角，還是打擊主角呢？（《TENET天能》劇照）

最後，導演路蘭透露了電影的戲名《TENET天能》的含義：「Tenet其實是一個徵召了主角的組織。」而在戲中飾演反派的Kenneth Branagh曾劇透這場世界末日的細節：「核戰並非人類遭遇的最大危機，Tenet認為有一種比核戰更嚴峻的危機將會出現，而這種危機簡單來說就是關於時間。」看來又是一場燒腦的大考驗。