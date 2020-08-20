Marvel隊長｜演員自爆Talos一角早被賜死　因乜令佢避過一劫

由貝兒娜森（Brie Larson）主演的《Marvel隊長》（Captain Marvel）去年上映，當時票房大賣，也引起不少話題，而續集也將在2022年推出。 最近在戲中飾演外星種族斯克魯爾族（Skrull）的Ben Mendelsohn就接受訪問，大爆原本他的角色在早段便會死去，那後來怎麼會逃過一劫？

在戲中飾演外星種族斯克魯爾族（Skrull）的Ben Mendelsohn最近接受訪問。（《Marvel隊長》劇照）

Ben Mendelsohn在《Marvel隊長》演出外星種族斯克魯爾族「Talos」，他最近接受外媒《NME》專訪時大爆，他的角色在原來的劇本裡是會被殺死的。「這的確是超出我的預期，原本在劇本的第60頁左右，Talos就會死，但他最後順利倖存下來，這個角色也真的設計得很好。」

他指出Talos最後能有命活下來，是因為Marvel Studios 太喜歡這個角色，所以放他一馬。而被問到是否願意回歸，他就表示如果有機會，他會全力投入。