《Marvel隊長》貝兒娜森又被嫌棄？影迷認為呢位影后先係最佳人選

雖然《Marvel隊長》（Captain Marvel）已經上片超過一年、儘管片子在全球各地累積票房突破10億美元，還是有部分Marvel迷強烈抗拒該片女主角貝兒娜森（Brie Larson），認為另一位奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）才是最佳人選，更到處轉發查理絲花朗的Marvel隊長造型模擬圖，表達不滿的情緒。

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貝兒娜森扮演的Marvel隊長，據稱將是Marvel電影宇宙下一階段的新領袖，只是她以女性主義者自居又勇於為此發聲的作風，惹怒不少男性，這之中有些人正是Marvel迷，因此對她的冷嘲熱諷、各種打擊從不間斷，試圖影響一手主導Marvel新片走向的奇雲費治（Kevin Feige），無奈吵到現在，奇雲費治依舊沒有要把布麗換掉的意思，籌拍中的續集仍預定由她主演。

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在DC漫畫與Marvel的超級英雄電影大戰中，Marvel目前幾乎在票房或口碑上都沒有吃過敗仗，但像《Marvel隊長》這樣賣座開出大紅盤卻有一批大聲抗議要求換女主角的酸民，確實相當罕見。只是歐美媒體分析，Marvel希望找較年輕的女星飾演Marvel隊長，才能夠讓這角色在Marvel電影宇宙待個8年、10年，查理絲花朗就算演技與氣質都很適合，已經年逾不惑，就比貝兒娜森吃虧。

部分Marvel迷認為查理絲花朗才是飾演「Marvel隊長」最佳人選，還模擬出她的造型。 （Twitter）

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