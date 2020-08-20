【飢餓遊戲】珍妮花羅倫絲「妹妹」大咗又靚咗　視愛瑪屈臣為目標

由珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、Josh Hutcherson及里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）主演的《飢餓遊戲》（The Hunger Games）在2012年上映時獲得極好評價。相信不少影迷都會記得，當年珍妮花羅倫絲飾演的凱妮絲艾佛丁（Katniss Everdeen）代替妹妹志願成為第十二區的貢品，而當年飾演櫻的女童星如今長大成人，絕對有機會好似「姐姐」一樣，成為荷里活一線女星。

珍妮花羅倫絲飾演的凱妮絲艾佛丁代替妹妹而志願成為第十二區的貢品。（《飢餓遊戲》劇照）

現年20歲的Willow Shields，在9年前獲《飢餓遊戲》劇組選中成為女主角凱妮絲艾佛丁的妹妹Primrose Everdeen。當年的Willow Shields跟戲中角色的年紀相若，難怪當時導演Gary Ross對這位童星的演技都讚不絕口：「能夠找到如此讓人驚喜的年輕演員真的讓人興奮。Primrose Everdeen這角色需要相當高的要求的，因為她的角色是故事的基石。Willow Shields會成為一位讓人驚豔的演員，我們很慶幸有她演出。」

Willow Shields在9歲時獲悉成為《飢餓遊戲》演員之一，並在片場度過其10歲生日。（《飢餓遊戲》劇照）

其實在演出《飢餓遊戲》前，Willow Shields都有不少演出的經驗。她在2008年曾與雙胞胎妹妹Autumn Shields參演短片《Las Vegas New Mexico 1875》。翌年她獲邀參演美劇《火線人生》（In Plain Sight）。之後她在2011年獲邀電視電影《Beyond the Blackboard》，這作品的主角是在《美國隊長》系列中飾演Sharon Carter的Emily VanCamp。雖然當時的演出大多是小配角，但沒想到導演Gary Ross在2011年找上Willow Shields在《飢餓遊戲》系列中擔任其中一個重要角色。雖然戲份絕對比不上當時的珍妮花羅倫絲等人，但也因此為她的演藝之路踏出重要一步。

導演Gary Ross當年大讚Willow Shields的表示非常好。（IMDb 圖片）

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能夠有幸與奧斯卡影后珍妮花羅倫絲合作，Willow Shields坦言她私底下真的非常有趣：「無論我們在拍攝很嚴肅或需要感情的戲份時，她都不會放過每一個說笑的機會。」除此之外，珍妮花羅倫絲還會給予「妹妹」在演藝事業方面的建議：「她告訴我『別忘記最原本的自己』，我想這也是她能成功的原因。我敢說我再也沒辦法遇到比她更好的同事了。」

當年的Willow Shields非常清秀美麗。（《飢餓遊戲》劇照）

珍妮花羅倫絲與Willow Shields無論在戲裡戲外都親如姊妹：「我們的關係已經超越好朋友，她就像我的姐姐一樣，隨著時間流逝，我覺得和她的共通點就愈來愈多。」可是後者曾表示愛瑪屈臣（Emma Watson）才是她的榜樣：「我還沒有機會跟她見面，但我非常欣賞她由年輕演員開始，並在銀幕上長大的事實。她在聯合國婦女署擔任親善大使的工作非常了不起，她就是如此出色。」

Willow Shields與珍妮花羅倫絲無論在戲裡戲外都親如姊妹。（《飢餓遊戲》劇照）