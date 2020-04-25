《麥路人》郭富城訪問直播憶亡母講到喊　「而家睇返都好心噏」

由《香港電影編劇家協會》主辦的Facebook直播《如何創造電影》角色，昨晚（24日）邀請了主演郭富城（Aaron）、導演黃慶勳作為嘉賓，細談戲內戲外的拍攝過程，城城更講到自己睇完僅兩頁紙的故事大鋼後，已經感動不已，但當時卻是首次聽到「麥難民」這個用詞，隨後自己上網找資料，才認識到這個社會題材。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

《麥路人》反映出現今社會貧窮和住屋等問題。（《麥路人》劇照）

城城自言自己在戲中原本是一個金融才俊，但就因為一次投資失利，虧空公款要入獄，當出獄後已發現社會已無地容納自己，又不敢回家，只好在麥當勞中度日，後來遇上一班「同是天涯淪落人」。

城城隨後講到今次拍攝加深認識戲中的各路人物，令自己更加珍惜生命。他又提到電影有不少母子情節，而早前媽媽的離世正令他大有感觸，城城說到這裡更一度哽咽。

提及亡母時，城城更一度哽咽。（影片擷圖）

郭富城開Live跟大家認真分析角色的塑造過程。（香港電影編劇家協會提供）

其後主持彭秀慧問到戲中城城跟媽媽鮑起靜的關係時，他講到其實在劇本已早早定下，因犯了一個很大的錯誤，內疚感太大已經返唔到屋企，而家回想起來都好心噏，講返都頂唔順。

再問及他最鍾意哪一場戲時，他回應每場都好鍾意，定要揀選的話會是最後一場坐巴士的戲份，這刻城城再度哽咽：「當一個人已經冇晒希望時，但同時又種下一些東西，自己年紀愈大愈感性。電影中要演繹到自己很堅強，現在翻看都頂唔順，真係好難過，唔識講，等觀眾感受一下。」城城最後都有講到希望疫情快點過，大家要健健康康做好所有防護、戴口罩、洗手等等，疫情過後各行業都蓬勃，做自己想做的事，珍惜眼前人。

城城自言食煙食到咳到想死。（影片擷圖）

另外，城城都有分享到今次拍戲的難度，在於「食嘢」，自言自己好鍾意食嘢，但就為了拍戲始終要保持角色形象，盡量吃少一點，加上戲中角色煙癮極重，拍攝期間經常都要抽煙，猶如是個呼吸器一樣，煙不離手，更有懷疑自己入戲太深似肺部不適去睇醫生。「因為抽得太厲害，令自己咳到想死，但在戲中又不可以咳出來。」這種演繹的確是一種難度。