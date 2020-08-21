【格鬥之王】武術冠軍仇雲波失意港片　轉戰荷里活被捧翻生李小龍

由美娜祖華維茲（Milla Jovovich）的丈夫、英國導演Paul W. S. Anderson執導的《格鬥之王》（Mortal Kombat），在25年前上映時獲得粉絲高度關注。皆因這是首部改編自格鬥遊戲《真人快打》的電影，所以粉絲對此自然有較高期望。可是，電影最終在極差評價下，仍然高收1億2,200萬美元（9.5億港元），之後還在兩年後推出續集，而續作當然失敗收場。

至於今次要介紹的演員，就是在《格鬥之王》系列中飾演「劉康」的香港武打演員仇雲波。

仇雲波在《格鬥之王》系列中飾演「劉康」，而此角的靈感來源來自李小龍及源義經。（《格鬥之王》劇照）

香港動作或功夫電影都世界享負盛名，也出產過許多蜚聲國際的武打巨星及動作指導，當中包括李小龍、袁和平、洪金寶、成龍、元華、李連杰及甄子丹等。其實仇雲波早年都曾參演過不少港產片，當中包括《省港旗兵3》、《洗黑錢》及《至尊特警》等。當年仇雲波與甄子丹在《洗黑錢》的一場打鬥戲，有指前者的腿法非常凌厲，如果不是劇情需要，甄子丹或許都要甘拜下風。

仇雲波因在《格鬥之王》系列中飾演「劉康」而在美國成名。（《格鬥之王》劇照）

19歲習武 一年後奪冠軍

仇雲波在1960年7月17日香港出生，11歲就移居美國生活。仇雲波像許多人一樣觀看李小龍的電影長大。然而他直到19歲時才開始參加武術課程，當時的他還在加州州立大學洛杉磯分校就讀時學習空手道，但有指他意識到空手道對他來說並無太大用處，於是便決定退出，集中學習武術。

仇雲波在《街頭霸王：春麗傳》飾演春麗的師父「元」。（《街頭霸王：春麗傳》劇照）

仇雲波在習武約一年就參加了在中國舉辦的世界國際武術大賽，並成功贏得冠軍。他在兩年後再贏取全國武術大賽冠軍，當時的仇雲波只有22歲。不久仇雲波獲已故香港資深動作演員高飛帶入影壇，後者還為他取藝名「威龍」。

仇雲波有份參演《格鬥之王》的續集。（《格鬥之王II：終極殲滅》劇照）

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+ 6 + 5 + 4

可是仇雲波在香港的發展並不順利，大多只被安排飾演反派及配角。直到遇上袁和平，他在《洗黑錢》的鋒芒完全蓋過甄子丹，當時的觀眾也被這個反派徹底征服。雖然之後仇雲波都演出不少動作電影，如與李元霸合作《轟天龍》及與日本動作女星大島由加里合演《至尊特警》等，都沒有太大迴響。最終他在1994年回到美國發展。

仇雲波原來是《生化危機之變種生還者》女主角美娜祖華維茲的動作指導，負責為後者設計動作及訓練。（《生化危機之變種生還者》劇照）

沒想到仇雲波回到美國後，獲導演Paul W. S. Anderson邀請他在《格鬥之王》中飾演劉康，而戲中精彩的動作也讓仇雲波在美國成名，當時甚至有不少評論指能在他身上見到李小龍的影子。由於《格鬥之王》的票房不俗，片商順勢加推續集，而仇雲波也有份演出。之後在其他荷里活的功夫電影，如《殺戮時速》、《街頭霸王：春麗傳》及《殺戮時速》系列電影都見到他的身影。

在荷里活闖蕩多年的仇雲波在2009年結婚，組織自己的家庭後，決定多花時間在家人身上，從而轉為幕後，甚至有指他因此拒絕了《臥虎藏龍：青冥寶劍》的邀請。

《格鬥之王》續集的成績未如理想。（《格鬥之王II：終極殲滅》劇照）

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