荷里活最強二奶｜電影高層輪住偷食　28歲女星令兩大要員引咎辭職

NBC環球電影公司副主席Ron Meyer突然宣布辭職，有指他的離職其實與他的婚外情有關，皆因早前他被爆與《盜海豪情：8美千嬌》英國女星Charlotte Kirk有過不倫的關係。 其實這位女星去年才被揭利用身體交換演出的機會，之前亦曾與華納兄弟高層爆出桃色醜聞，難怪網民都指她是荷里活最強二奶。

NBC環球電影公司副主席Ron Meyer日前1突然宣布辭職。(GettyImages)

電影高層被爆與英國女星談爺孫戀



現年28歲的女星Charlotte Kirk曾演出《單身又如何》及《盜海豪情：8美千嬌》，不過都是演出不起眼的小配角，但她的私生活就多次成為焦點。

最近就有報道指，她與75歲NBC環球影視集團副主席Ron Meyer發展婚外情，譜出爺孫戀。Ron Meyer日前因事件曝光要宣布辭職，離開效力了25年的公司，他透露自己是多年前與Charlotte Kirk有過一段非常短暫且自願的戀情，及後曾被對方勒索，更要脅要向他公司爆大鑊。

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Ron Meyer係「蜘蛛俠」前外父



據外媒報道，Ron Meyer近日是因為8年前的婚外情而下台，事件中的對象就是Charlotte Kirk，有指二人已就事情和解，但同時有知情人士想對外爆料。為了平息風波，Ron Meyer決定辭職，他亦發表聲明表示，「我為所發生的事情感到遺憾，事件令到我人生中所有的人都感到失望，我很抱歉，尤其是我的家人。」

雖然大家對Ron Meyer的名字未必很熟悉，但他其實是「蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）的前外父，杜比與他的女兒Jennifer Meyer育有一對子女，2016年離婚結束9年婚姻。

(GettyImages)

與華納高層短訊流出 爆桃色醜聞

Charlotte Kirk去年曾被揭利用身體交換演出機會，與55歲日裔美籍華納兄弟電影前主席及行政總裁CEO Kevin Tsujihara有性關係，最後同樣令男方要引咎下台。

現年55歲日裔美籍華納兄弟電影前主席及行政總裁CEO Kevin Tsujihara（左一），去年被爆他與Charlotte Kirk的性醜聞，最後令男方要引咎下台。(GettyImages)

當時Charlotte Kirk與Kevin Tsujihara的私人短訊對話流出，女方投訴發生關係後也只能換得小角色，認為自己被利用。事件被揭發後，起初雙方都否認，後來Kevin Tsujihara改口承認偷食，發表聲明指為免影響公司的未來發展，決定辭職。

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而Charlotte Kirk就強調自己沒有主動將二人的短訊公開，澄清他們的關係是在6、7年前發生，事關她當時初到洛杉磯，年少不懂事才做了這樣做。Charlotte Kirk表示她沒有被迫用肉體換工作，當時發生的都是出自雙方自願。

先後令荷里活兩大高層因桃色糾紛下台，難怪連網民都指Charlotte Kirk有可能是世上最強的二奶。Charlotte Kirk不時都有在網上分享性感的相片，大曬美好身材，上星期也有在IG 貼出比堅尼相，似乎心情大靚，未被事件影響。

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