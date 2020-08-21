【閃電俠】大玩平行時空　兩代蝙蝠俠米高基賓艾佛力同場現身

DCEU電影《閃電俠》（The Flash）主演艾薩米勒（Ezra Miller）早前被爆打女粉絲被捕，不過似乎就未有令DC將佢踢出局，早前更召回米高基頓（Michael Keaton）事隔28年再演老版蝙蝠俠，今早（21日）再有消息指已卸任的賓艾佛力（Ben Affleck）同樣會加入《閃電俠》，儲齊兩代蝙蝠俠同場現身！

米高基頓為1992年《蝙蝠俠再戰風雲》的「蝙蝠俠」。（電影劇照）

其實早已講到由賓艾佛力飾演的「蝙蝠俠」並不受歡迎，早前卸任後更不會再出任該角，但就在上星期導演Andy Muschietti向他遞上《閃電俠》的劇本，他很爽快便答應了演出，未知是否《閃電俠》大玩平行時空的關係，又有米高基頓的回歸，兩代蝙蝠俠同場必會引起大家的關注。

「蝙蝠俠」賓艾佛力排名第4，全年收入為5500 萬美金（約4億2790萬港元）。（電影劇照）

其實早已講到由賓艾佛力飾演的「蝙蝠俠」並不受歡迎，早年賓艾佛力在演出「蝙蝠俠」時遇上離婚及酗酒等人生難題，早前更揚言卸任後不會再出任該角，但就在上星期導演Andy Muschietti向他遞上《閃電俠》的劇本，他很爽快便答應了演出，導演表示覺得賓艾佛力現時可以好好享受扮演蝙蝠俠，不用自己一人孭起整套電影。

Ezra Miller主演的《閃電俠》將會集合兩代蝙蝠俠。（《正義聯盟》劇照）

《閃電俠》將會大玩平行時空，又有米高基頓的回歸，兩代蝙蝠俠同場必會引起大家的關注。導演更講到電影將會交代消楚「蝙蝠俠」與「閃電俠」之間的友情，而且兩人的媽媽都是被殺死，又是拯救世界的前、後輩，所以在有情感上有一定的聯繫。