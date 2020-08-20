SONY開拍女英雄宇宙　頭炮邀36歲Olivia Wilde擔正《蜘蛛女》

據外媒報導，SONY Pictures正在開發一套以女性為中心的新電影，傳聞講到很大機會是套有關「蜘蛛俠」的電影，近日36歲的荷里活女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）跟SONY正式簽約，有指她會親自執導、寫劇本兼主演，以新超級英雄的身份加入大家庭！

有指SONY Pictures正在開發新女超級英雄片《蜘蛛女》。（官方圖片）

有指Olivia Wilde將會人飾演蜘蛛女（Spider-Woman）一角，跟Katie Silberman一同執導兼編劇，不過目前對於Olivia Wilde會揀選漫畫中，Gwen Stacy、Mary Jane Watson與Jessica Drew哪一個版本仍是未知之數。

有傳36歲的荷里活女星奧莉花懷特將會出演「蜘蛛女」（Spider-Woman）一角。（Getty Images）

最主要的是近年荷里活中，Marvel和DC都會揀選女性導演來執導超級英雄片，例如《神奇女俠》（Wonder Woman）、《黑寡婦》（Black Widow）、《永恆族》（The Eternals）以及《Marvel隊長2》（Captain Marvel 2）等等，加上由姬嘉鐸（Gal Gadot）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）等人出演的「黑寡婦」和「神奇女俠」的角色都大受全球歡迎，SONY續而積極打造多一位女超級英雄都十分正常。

不過有網民就指出其實Olivia Wilde比起姬嘉鐸和施嘉莉祖安遜只是大一歲，但看起來卻老出很多，而且後者二人的確有身材、又靚又打得，要是SONY想借Olivia Wilde來力撼兩人，似乎未夠力度，不禁反問SONY哪來的自信？

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