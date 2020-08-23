《Gucci》力邀巨星級演員加盟　Lady Gaga演腹黑女主角謀殺前夫

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由大導演烈尼史葛（Ridley Scott）執導的《Gucci》改編自名牌Gucci家族的真人血案事件，找來Lady Gaga擔任女主角，近日有報道指電影力邀以下一眾大卡士男演員加入，已叫影迷相當興奮。

Lady Gaga在2018年的《星夢情深》演出大獲好評，令觀眾更期待她之後的新作。(gettyimages)

新戲《Gucci》改編自時尚界史上最轟動的暗殺事件，由Lady Gaga擔任女主角Gucci繼承人前妻「Patrizia Reggiani」，Gaga在2018年的《星夢情深》（A Star is Born）演技出眾，故事感動不少觀眾，電影亦叫好叫座，相信這次演出《Gucci》同樣令影迷期待。

Lady Gaga一向衣著風格出眾，要演時尚界的「女魔頭」一定難不到她。（影片擷圖）

《Gucci》公布男演員的卡士　陣容同樣豪華

最近有報道指《Gucci》在男演員方面的心水卡士，羅拔迪尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、前DC小丑謝拉力圖（Jared Leto）、Adam Driver、積赫斯頓（Jack Huston）等也正商談演出這戲，陣容很是豪華。

90年代多時尚界名人遇害

新作《Gucci》主要是以名牌Gucci第三代傳人Maurizio Gucci的前妻Patrizia Reggiani為主線，他們在1973年結婚，育有兩名女兒。

90年代被指是時尚界一個變幻莫測的年代，除了品牌似走馬燈般更換設計師，當時更有很多時尚界名人遇害，甚至被指是動亂時期。

名牌Gucci第三代傳人Maurizio Gucci的前妻Patrizia Reggiani，當年揮霍奢華生活，引起Gucci家族其他人不滿。（網上圖片）

Gucci第三代傳人Maurizio Gucci被槍殺

名牌Versace的創始人Gianni Versace在他邁阿密的家門外被槍殺，Gianni遇害的消息非常震撼，享年50歲。

而品牌Gucci第三代傳人Maurizio Gucci被前妻Patrizia Reggiani買兇殺害就更加戲劇性，他最終死在一個後生仔的槍殺，慘死辦公室的樓梯上，而幕後真兇就是他的前妻。

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Patrizia Reggiani奢華生活惹Gucci家族不滿

據知Patrizia Reggiani個性揮霍，頻頻坐私人飛機來往米蘭、巴黎、倫敦、紐約等地，過著奢華、紙醉金迷的生活，鋪張的作風更引起Gucci家族其他人不滿。而Gucci創辦人的孫兒Maurizio Gucci也因經營不善，漸漸無法支持太太的消費。

Maurizio Gucci最後只好結束家族的時代，把股份賣給投資銀行 Investcorp，二人的也在1991年離婚。

Lady Gaga今次挑戰暗黑的角色。（Getty Images）

得悉前夫想再婚決定買兇殺人

而Patrizia Reggiani同時也認為，Maurizio Gucci是有外遇對象，當她知道前夫戀上女藝術家 Paola Franchi，甚至有再婚的打算，Patrizia Reggiani竟然有了買兇殺人的念頭。

1995年3月，Maurizio Gucci在辦公室被Patrizia僱用的殺手槍殺身亡，1997年Patrizia被捕，之後買兇謀殺前夫罪名成立，判入獄29年，被媒體封為時尚界的「黑寡婦」。

有傳Patrizia Reggiani，就算連坐監都要顧形象，她在服刑18年後在2016年出獄。（網上圖片）

出獄後繼續高調

有傳這個暗黑故事的女主角Patrizia Reggiani，就算連坐監都要顧形象，上庭都有打扮，甚至在監獄也要美髮師為她服務。她在服刑18年後在2016年出獄，之後更在珠寶公司「Bozart」在米蘭做設計顧問，與以往一樣高調，穿著大膽出位，更不時帶著一隻金剛鸚鵡的寵物行街。

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《Gucci》由名導烈尼史葛執導。（劇照）

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