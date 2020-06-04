Lady Gaga自爆奧斯卡獲獎後戴巨鑽頸鏈周街行　保安窮追不捨追捕

在去屆奧斯卡金獎像頒獎典禮上，《星夢情深》主演Lady Gaga奪得「最佳原創歌曲」，當時她戴上的巨鑽頸鏈本就大有來頭，是知名珠寶商Tiffany & Co.的產物，鑽石足有128.54卡，擁有142年歷史，只出現於人前3次，被名為「傳說中的Tiffany黃鑽」（The Tiffany Yellow Diamond）！

Lady Gaga在去屆奧斯卡金獎像頒獎典禮上，戴着的巨鑽頸鏈本就大有來頭。（Getty Images）

「黃鑽」對上一次出現就是女神柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在1962年，為經典電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）拍攝宣傳硬照時戴過。

Lady Gaga在去屆奧斯卡金獎像頒獎典禮上，戴上該條價值約3000萬美元（約2億港元）的傳奇黃鑽頸鏈，在她得獎後發生了令人驚訝又搞笑的趣事！

柯德莉夏萍曾戴上「傳說中的Tiffany黃鑽」拍攝宣傳硬照。（網上圖片）

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Lady Gaga近日在節目《The Graham Norton Show》上自爆她在頒獎禮以《Shallow》得獎後，開心得樂極忘形，在後台喝着香檳，忘記脫下以及返還巨鑽頸鏈的情況下，就這樣穿着晚禮服離開，去了麥當娜（Madonna）的住所和Taco Bell快餐店，她續指大家看到她頸上的巨鑽頸鏈的都嚇壞了，而在她到達後更受到不少保安的注視，後來直到她到達Taco Bell快餐店後，被追來的保安截停了車，車子停在馬路的一旁，她更是在路邊脫下了巨鑽頸鏈後，保安才安心放她離去。

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GaGa毫不遮掩自己的身材！（圖片來源：視覺中國）