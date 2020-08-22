天能TENET｜最終回預告曝光　震撼動作場面暗揭反派角色設定

隨著基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）準備在下周四陸續在全球部份地區上映，這部矚目之作亦公開了最終回預告片。

《TENET天能》由John David Washington和新任「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣主演。（電影劇照）

最新一條片長超過3分鐘的預告，在今天（22日）推出，睇預告已深深感受到這部神作有幾燒腦，當中更曝光更多浩大、震撼的動作場面，吸引影迷入場觀看新戲。

（《天能TENET》劇照）

基斯杜化路蘭的新作《TENET天能》因為受到COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響而多次改期，電影終於在下周四陸續在全球各地上映。

最新一條片長3分幾鐘的預告亦已公開，片段可見劇情一如導演的風格，大玩時間及空間的題材，敘事形式相信也會考起一班觀眾。

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最新預告曝光更多動作場面



科幻動作鉅獻《TENET天能》，由尊大衛華盛頓（John David Washington）領銜主演，這部燒腦之作，由籌備至今，流出的資料都比較少，而在電影的前導預告及首條預告亦故弄玄虛，非常神秘。

今次釋出最終預告，能看到更多令人驚嘆的動作場面及視覺效果，電影大玩時空穿梭，而是時間逆轉，亦有外媒大讚他花了超過2億美元的預算，在畫面上看來，花費得很值得。

由基斯杜化路蘭執導、監製、編劇的《TENET天能》將於7月16日。（電影劇照）

反派的角色設定



《TENET天能》的劇情貫徹基斯杜化路蘭的作風，大玩時間同空間。最新預告也有更多關於由簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）飾演的反派角色背景，有指他的角色有俄羅斯口音，看來似乎是俄羅斯黑幫老大，這人物設定在間諜電影中也很常見。



飾演反派的Kenneth Branagh早前亦曾劇透這場世界末日的細節：「核戰並非人類遭遇的最大危機，Tenet認為有一種比核戰更嚴峻的危機將會出現，而這種危機簡單來說就是關於時間。」

+ 7 + 6 + 5

電影其他強勁的陣容，包括有羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)、伊麗莎白迪碧琪(Elizabeth Debicki)、蒧葆嘉柏迪雅(Dimple Kapadia)、艾倫泰勒莊遜(Aaron Taylor-Johnson)、克蕾曼絲波西(Clémence Poésy)、米高堅(Michael Caine)和簡尼夫伯納(Kenneth Branagh)。

電影於7個國家實景拍攝，劇情燒腦，連主演們都話拍攝時要經常問導演問題。（《天能TENET》劇照）

演員拍攝期間好多問號



電影於7個國家實景拍攝，劇情燒腦不單止觀眾未必能看一次完全理解，連主演們都一樣絞盡腦汁。

從預告片可見，主角尊大衛華盛頓的角色，相信是一個對時間線之間的情節瞭如指掌的人。但他早前也曾表示，他經常都要在拍攝期間，向導詢問劇本的事，「每天我都會向他提問，但他非常友善，冷靜，很有耐心地回答我的問題。」

羅拔柏迪臣、基斯杜化路蘭（GettyImages）

有些信息似是有博士學位才能正確理解



另一主角羅拔柏迪臣亦認同戲中部分概念是較複雜，他們嘗試與電影的角色一起揭開謎團，但電影中的很多內容都是很闡述性的、關於世界建設的事，故事亦很密集。「劇本雖然對外行人來說也是能理解的，但當你要以很自然對話的形式，講出這些可能要有博士學位才能正確理解的信息，要取得這個平衡就很難。」