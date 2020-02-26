【新蝙蝠俠】首劇照見「No More Lies」字句　跟謎語人有密切關係

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由Matt Reeves執導的《蝙蝠俠》（The Batman），電影拍攝如火如荼，片場照不時在網上偷偷流出。而電影首張劇照，日前就在網上流出，從該照片來看，圖中的遇害者，疑似是被謎語人所殺害。

《蝙蝠俠》導演Matt Reeves早前公布了羅拔柏迪臣穿上蝙蝠俠造型的短片。（IMDb 圖片）

《蝙蝠俠》導演Matt Reeves早前公布了羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）試穿蝙蝠俠造型的短片，隨即在網上引起一遍哄動。之後還有網民拍到，以完整蝙蝠俠造型現身的動作演員，駕駛蝙蝠電單車登場。當時大家只焦點聚落在戰士及其電單車上，然而原來當刻貓女就在咫尺。雖然當時飾演貓女也是替身，但看來蝙蝠俠及貓女在電影的關係應該是盟友。

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除此之外，早前一個名為「Fellowship of the Cairns」的蘇格蘭登山組織，他們在蘇格蘭Lanarkshire附近發現劇組在當地搭建葛咸城。其中一張圖寫有「Gotham Renewal Corporation」、「Investing in our Future」及「Gotham Orphanage」，看來有人想把荒廢的葛咸城重建，卻失敗而回。

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謎語人現身
最後，近日一張《蝙蝠俠》劇照在網上外洩，從照片可以見到該名遇害者的頭被包裹，並寫上「No More Lies」字句。據了解，遇害者坐的椅子，是當時導演Matt Reeves宣布開機拍攝時的座椅。翻查資料，原來DC原著漫畫《No More Lies》是剛在兩日前出版。在漫畫中，The Batman Who Laughs是一名反派，是蝙蝠俠及小丑的混合體，相信這張劇照與漫畫《No More Lies》沒有關連。目前坊間推斷，這名受害者是被謎語人所殺。至於為何寫上「No More Lies」，有網民猜測應該是謎語人或者知道Bruce Wayne就是蝙蝠俠。

受害者的頭被包裹，並用血寫上「No More Lies」字句。（網上圖片）

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