【新蝙蝠俠】首劇照見「No More Lies」字句　跟謎語人有密切關係

由Matt Reeves執導的《蝙蝠俠》(The Batman),電影拍攝如火如荼,片場照不時在網上偷偷流出。而電影首張劇照,日前就在網上流出,從該照片來看,圖中的遇害者,疑似是被謎語人所殺害。

《蝙蝠俠》導演Matt Reeves早前公布了羅拔柏迪臣穿上蝙蝠俠造型的短片。(IMDb 圖片)

《蝙蝠俠》導演Matt Reeves早前公布了羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)試穿蝙蝠俠造型的短片,隨即在網上引起一遍哄動。之後還有網民拍到,以完整蝙蝠俠造型現身的動作演員,駕駛蝙蝠電單車登場。當時大家只焦點聚落在戰士及其電單車上,然而原來當刻貓女就在咫尺。雖然當時飾演貓女也是替身,但看來蝙蝠俠及貓女在電影的關係應該是盟友。

除此之外,早前一個名為「Fellowship of the Cairns」的蘇格蘭登山組織,他們在蘇格蘭Lanarkshire附近發現劇組在當地搭建葛咸城。其中一張圖寫有「Gotham Renewal Corporation」、「Investing in our Future」及「Gotham Orphanage」,看來有人想把荒廢的葛咸城重建,卻失敗而回。

謎語人現身

最後,近日一張《蝙蝠俠》劇照在網上外洩,從照片可以見到該名遇害者的頭被包裹,並寫上「No More Lies」字句。據了解,遇害者坐的椅子,是當時導演Matt Reeves宣布開機拍攝時的座椅。翻查資料,原來DC原著漫畫《No More Lies》是剛在兩日前出版。在漫畫中,The Batman Who Laughs是一名反派,是蝙蝠俠及小丑的混合體,相信這張劇照與漫畫《No More Lies》沒有關連。目前坊間推斷,這名受害者是被謎語人所殺。至於為何寫上「No More Lies」,有網民猜測應該是謎語人或者知道Bruce Wayne就是蝙蝠俠。