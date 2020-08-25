《神奇女俠1984》特朗普係反派原型？美指：他睇落有錢但品味不高

他有可愛的裁縫們給他做非常漂亮的衣服，用了漂亮的布料，非常優雅和昂貴，但是有些東西不太對勁。為什麼？它們不太合身，也不太合適。我相信，當人們看到他的穿搭時，會認為我對做衣服一無所知，但事實是，這正是我們希望能呈現的效果。」