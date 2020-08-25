《神奇女俠1984》特朗普係反派原型？美指：他睇落有錢但品味不高

撰文：時光網
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據外媒報導，DC新片《神奇女俠1984》的服裝設計師Lindy Hemming透露，Pedro Pascal在片中飾演的角色Maxwell Lord ，是從現任美國總統特朗普（Donald Trump）獲得了不少啟發。本片暫定10月2日於北美上映。
Lindy將Maxwell描述為「一個看起來很有錢，但品味不高的人。」她解釋：
他有可愛的裁縫們給他做非常漂亮的衣服，用了漂亮的布料，非常優雅和昂貴，但是有些東西不太對勁。為什麼？它們不太合身，也不太合適。我相信，當人們看到他的穿搭時，會認為我對做衣服一無所知，但事實是，這正是我們希望能呈現的效果。」
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Lindy還補充，他們參考了大量特朗普在80年代的照片：「這和那個年代的特朗普以及商人有些相似。不是嗎？有點俗氣，髮型有點傻乎乎的，以及非常話癆。所以那個角色是現在這個樣子。」
DC新片《神奇女俠1984》的服裝設計師Lindy Hemming透露，Pedro Pascal在片中飾演的角色Maxwell Lord ，是從美國現任總統特朗普獲得了不少啟發（GettyImages）
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