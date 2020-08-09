【鐵甲奇俠3】片商爆某內地男星辭演　劉德華唔符合條件有內情

2013年上映的《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）不但於北京取景，更邀得王學圻及范冰冰兩位內地演員參演，不過最後王學圻的戲份被刪剩幾秒，而冰冰更只出現在中國上映版本。不過近日有消息指，王學圻的角色原本由另一位著名演員飾演，但他臨時消失才由前者頂上，究竟係邊個連Marvel電影都唔想拍？

《鐵甲奇俠3》一心打入內地市場，故安排中國演員參演，可是王學圻的戲份最後被大幅刪減。（視覺中國）

《鐵甲奇俠3》由內地娛樂公司DMG與迪士尼合作拍攝，前者負責提供資金、生產及推廣等事宜。近日DMG前主席Chris Fenton出書爆料，指《鐵甲奇俠3》中王學圻飾演的「吳醫生」原訂由陳道明所演：「為了獲得中國政府的絕對支持，這個角色必須交給中國演員，必須要是中國大陸演員，而不是台灣或香港，必須持有中國護照（不是在美國出生的中國人，或與外國人結婚的人）」。

DMG前主席Chris Fenton出書大爆拍攝《鐵甲奇俠3》的秘聞。（Getty Images）

「不幸地，很難找到擁有這些條件的人，特別是從男演員中去找，大多數男演員不願意去說英語。經歷過大海撈針之後，面試了數十位演員，我們找到了陳道明，他完美符合角色，能找到他我們非常高興。」Chris Fenton提到，Marvel Studios總裁Kevin Feige希望陳道明盡快入組，但陳聲稱要先沉澱一下去準備角色，最後仲玩失蹤。

范冰冰的戲份只收錄在內地上映版本。（劇照）

幾星期後Chris Fenton找到王學圻頂上，他形容對方為「中國版的真赫曼」（Chinese Gene Hackman），是個多才多藝、演技出眾兼非常出名的演員，不過由於簽證及檔期問題耽誤了拍攝進度，Chris Fenton指種種意外令DMG與Marvel關係更差。後來陳道明亦終於「蒲頭」，他突然消失是因為落實接拍《鐵甲奇俠3》後，大批內地媒體炮轟他在美國電影中演小角色，淪為宣傳手段，他為了避鋒頭而秘密前往紐約，與外界斷絕聯絡。

重溫《鐵甲奇俠3》精彩場面

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其實「吳醫生」選角一事曾鬧得沸沸揚揚，除了傳過吳秀波，當年呼聲最高的是劉德華，消息指他為了湊女而拒絕接演，但Chris Fenton在書中完全沒提及劉華，如他所述一開始的選角條件，的確劉華並不在其考慮之列。更奇怪的是，最終王學圻的戲份被大幅刪減，范冰冰更只出現在內地上映版本中，網上仍流傳她跟王學圻的3分鐘被刪場面，網民指內容毫無意義，實在刪得好。