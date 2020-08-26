Paris Hilton推紀錄片《This is Paris》　自爆17歲時遭教師虐待

含著金鑰匙出生的Paris Hilton自小就是傳媒焦點，除了因為她曾是希爾頓酒店及度假村集團的繼承人之一外，過往也因違法行為而身陷牢獄、與前男友性愛電影流出及參加真人秀《The Simple Life》而成為民眾討論的話題及嘲諷的對象。

最近Paris Hilton在其社交平台宣傳她即將上映的紀錄片《This is Paris》，她日前更率先揭露一段鮮為人知的童年悲劇。

Paris Hilton曾參演電影《恐怖蠟像館》，當時發行商用「誰人想看她死」作招徠。（《恐怖蠟像館》劇照）

《This is Paris》早前公布了最新的預告，在預告中Paris Hilton談到她廿年前一段鮮為人知的往事：「這是我從沒有跟任何人談論過的童年往事。」而這一切就要由她入讀Provo Canyon寄宿學校開始。

Paris Hilton近日接受《People》雜誌訪問時也有談及這段回憶，並形容她自己當時在寄宿學校好像「囚犯」一樣，而每天都「感到驚慌失措及哭泣」。她續稱：「這本來是一間學校，但課堂並不是重點。他們從早到晚都向我尖叫、大叫，無間斷的折磨。」難以想像這些折磨竟然是來自老師：「教職員會說很可怕的話，他們不斷指罵我們，並讓我覺得自己很差。我認為他們的目標是要打擊我們。」

現年39歲的Paris Hilton曾參加真人秀《The Simple Life》，當時另一名參加者是Nicole Richie。（《The Simple Life》劇照）

Paris Hilton除了遭辱罵外，還稱當時的教職員會體罰他們：「他們會虐待我們，又打又勒。他們想讓孩子感到恐懼，從而讓我們害怕，並且服從他們的指令。」Paris Hilton續稱她曾經遭「單獨囚禁」20小時。Paris Hilton在事隔超過20年後才公開這段不堪回首的往事，而她亦坦言：「我把此事的真相藏了很長時間，但我對於如今能成為堅強的女人而感到自豪。大家總覺得我的生活很輕鬆，但我想向世人展示我真實的一面。」

Paris Hilton及Nicky Hilton Rothschild兩姊妹一直都是傳媒的焦點。（Getty Images）

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消息傳出後，《People》曾向Provo Canyon寄宿學校查詢有關事宜：「Provo Canyon寄宿學校在1971年開辦，但學校在2000年8月易手。因此我們不方便評論在此之前的營運手法及學生的經歷。」最後Paris Hilton表示希望能替有類似遭遇的小孩發聲：「我們能為有相同經歷的小孩，甚至成人發聲，我願意不惜一切代價讓它們結業。」

Paris Hilton在《This is Paris》中自爆她17歲時遭教職員虐待，據了解，當時她在寄宿學校逗留了11個月。（《This is Paris》預告擷圖）