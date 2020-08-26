神奇女俠1984｜反派「豹女」擁一雙逆天長腿　凍齡女王就快50歲

自從DC漫畫最近舉辦完線上虛擬漫畫節DC Fandom後，影迷看過多條全新預告後都相當期待。 當中《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）也公開了全新預告及宣傳海報，影迷見到姬嘉鐸（Gal Gadot）當然開心，而演反派「豹女」的姬絲汀慧（Kristen Wiig）的造型亦曝光，原來現實中的她已經快50歲，見佢打得俐落，真的完全看不出，而她亦透露自己能獲得這角色起初是感覺很震驚！

《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）最近公開了全新預告，反派「豹女」的姬絲汀慧（Kristen Wiig）的造型亦曝光。《神奇女俠1984》精彩劇照

《神奇女俠1984》的全新預告，最吸引影迷的相信就是反派豹女的造型終於曝光，預告中有不少畫面都看到姬絲汀慧飾演Barbara Ann Minerva的身影。而豹女在預告中一連串動作場面，打鬥得俐落，首次見到豹女的旋轉攻擊招式已經成為焦點。

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「豹女」擁有一雙逆天長腿



姬絲汀慧今次加盟新戲飾演反派「豹女」，現實中的她原來已47歲，但看到她保養得宜，完全沒有歲月的痕跡，擁有一雙逆天長腿更是最為吸引。

姬絲汀慧做喜劇電視節目《週末夜現場》的劇組班底而走紅，曾演出《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）、《最爆伴娘團》等等，更以《最爆伴娘團》入圍金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角，多年來主演了很多幽默電影。

「豹女」（Cheetah）是神奇女俠敵人之一。（DC Comics）

做運動鍛鍊腿部的曲線



姬絲汀慧今次在《神奇女俠1984》與姬嘉鐸大打出手，反派的她在預告曝光真面目，又多動作戲，非常敏捷。現實中的她更是以擁有一對性感的美腿而聞名，她早前曾透露自己的確花了不少功夫保養雙腳，平時都會做鍛鍊腿部的曲線。

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姬絲汀慧咩特質獲得「豹女」這角色？

姬絲汀慧很大程度上會被視為喜劇演員，至於為何會選姬絲汀慧飾演反派「豹女」，電影的監製Charles Roven就曾向外媒透露，他們看到姬絲汀慧時很強烈地感覺到她適合演這角色，「儘管她不是很亮眼的，但她可以為角色帶來幽默和溫暖，同時覺得她可以傳達豹女的更多險惡特質。」

姬絲汀慧飾演Barbara Ann Minerva會有不少打鬥場面。《神奇女俠1984》精彩劇照

姬絲汀慧表示有份演出勁驚訝：「我已經40多歲」



一向以演出喜劇而出名的姬絲汀慧也向外媒《InStyle》透露，她當初知道要演《神奇女俠1984》自己都覺得很震驚，畢竟她已經47歲了，這個決定她是走出了Comfort Zone。

Kristen Wiig憶起當時接到經理人電話說Patty Jenkins想和她談《神奇女俠》時的反應。(GettyImages)

「我本身是很熱愛超級英雄的故事，所以這是我的夢想，甚至一直想擁有超能力。當時我的經理人打電話來說，Patty Jenkins（導演）想和你談談。她不會說（角色）關於什麼，但她正在導演另一部《神奇女俠》電影。」

姬絲汀慧憶述一切都是非常秘密的，我去倫敦為電影試鏡，這是我一生中最傷腦筋的事情之一。「Patty Jenkins和我見面喝一杯，真的很成功。我從沒想過有機會參加這系列其中一部電影，我已經40多歲了，而且我不是以這種類型的演員而出名。當時我是覺得，完全不敢相信自己是有份演出這部戲。」