路蘭御用大師Hans Zimmer　獲邀炮製《神奇女俠1984》配樂

現年62歲的德國電影配樂大師Hans Zimmer，一向是大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的御用主理電影主題音樂的好拍檔。 由Hans Zimmer配樂的電影超過150部，當中包括不少大片，今次大師就為《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）打造電影的配樂。

大師Hans Zimmer是著名的德國音樂製作人，為1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》、《帝國驕雄》、《蝙蝠俠—黑夜之神》、《潛行兇間》、《職業特工隊2》、《鄧寇克大行動》等電影炮製電影配樂。

大師Hans Zimmer（左）與導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）一直合作無間。（GettyImages）

隨著最近DC公開了《神奇女俠1984》的全新預告，電影公司亦曝光Hans Zimmer將會為新作創作全新主題配樂《Themyscira》，史詩感的風格，相信會令觀眾一邊看著神奇女俠戰鬥，一邊聽到音樂而更激昂。

Hans Zimmer將會為新作創作全新主題配樂《Themyscira》。（GettyImages）

Hans Zimmer今年除了為《神奇女俠1984》配樂，也完成了《007：生死有時》、《壯志凌雲：獨行俠》、《沙丘》，部部作品都是影迷們勁期待的大片。