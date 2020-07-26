【雷神奇俠4】導演稱劇本已經完成　向粉絲披露故事兩大重點

《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）續集電影《Thor: Love and Thunder》雖然要等到2022年初先可以看，但電影導演兼編劇Taika Waititi近日接受外國傳媒《BBC》訪問時表示，《雷神奇俠4》的劇本已經完成，還向粉絲保證：「故事將非常瘋狂及浪漫」，看來電影故事跟導演的性格非常相似。

Marvel Studios在上年聖地亞哥國際漫畫展上宣布將開拍《雷神奇俠4》，當時導演及三名主演都有到場。（Getty Images）

Marvel Studios在上年聖地亞哥國際漫畫展上宣布將開拍《雷神奇俠4》，並把雷神之鎚交到在《雷神奇俠》第一及第二集中飾演Jane Foster的妮妲莉寶雯（Natalie Portman）手上，意味著她會成為新超級英雄Mighty Thor。雖然今年Marvel Studios沒有參與網上版的聖地亞哥國際漫畫展，但Taika Waititi向《BBC》提及《雷神奇俠4》的進度。

有粉絲認為《雷神奇俠4》的故事是洛基的新時間線。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《雷神奇俠4》導演兼編劇Taika Waititi稱：「我確信電影會很好。我們已經完成了劇本，我們在這一年多的時間不停地改寫故事，而我在今個星期對劇本進行了另一個測試。」導演特別提到今集故事將會非常瘋狂及浪漫：「我整個人都墜入浪漫之中，我想做我從未試過或關心過的事情，我想嘗試這類新事物。」

導演當時把雷神之鎚交到妮妲莉寶雯手上。（Getty Images）

導演這話一出，隨即引起粉絲推測，直言《雷神奇俠4》的故事其實發生在洛基的新時間線上，這解釋了為何Jane Foster會拿下了雷神之鎚這瘋狂事件。至於浪漫事件，粉絲則推測發生在由泰莎湯遜（Tessa Thompson）飾演的Valkyrie身上，皆因其角色曾表明要尋找一位新聖域界的女皇，至於是哪位女皇是超級英雄或是普通女角色，則要等到2022年才有結果。