【奧斯卡2019】不滿最佳電影賽果？　網民瘋傳「黑豹」變面圖

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於星期一（25日）正式完結，各大獎項亦已名花有主，早前超級英雄片《黑豹》（Black Panther）帶領Marvel殺入奧斯卡、金球獎等多個大型頒獎禮，不單首獲提名「最佳電影」創下先河，更打破Marvel從未拎獎的魔咒。

《黑豹》於今屆奧斯卡金像獎拎走3個獎項！

其實《綠簿旅友》呼聲更高一些。

《黑豹》獲得7項提名，最後攬走「最佳化妝及髮型設計」、「最佳美術指導」和「最佳配樂」3個獎項，在「最佳電影」方面則不敵《綠簿旅友》。今日有網民指出《黑豹》和《綠簿旅友》其實都是公式化到不行的電影，比起《綠簿旅友》拎「最佳電影」，更寧願《黑豹》獲獎。

不少粉絲力撐「黑豹」，指他會成為未來奧斯卡得獎者！（網上圖片）

【奧斯卡2019】《黑豹》囊括7項提名 其中呢個獎已袋穩半個

相信「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）在未公布最佳電影前，心情都十分緊張兼期待，惟宣布由《綠簿旅友》奪得一刻，《臥底天王》導演Spike Lee嬲爆即時離場，而「黑豹」同樣即時變臉，擺出一副正宗「黑人問號」樣望向身旁的女朋友，有眼利網民發現他變臉，仲Cap圖成為新一代「黑人問號」圖！

現時Twitter上瘋傳「黑豹」黑人問候的截圖。（網上圖片）

So @_MarcusD3_ captured Chadwick Boseman’s face when Green Book won, the perfect reaction gif pic.twitter.com/x8uAV66tEc — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 25, 2019

+ 9 + 8 + 7