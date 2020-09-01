查特域克保斯曼逝世「黑豹」即有接班人？粉絲連署要求停拍續集

Marvel電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）罹癌離世，享年43歲，他的家人為他在Twitter、IG及Facebook上發佈離世聲明，打破Twitter紀錄，成為有史以來最熱門的推文，更獲得Twitter官方帳號出面認證，然則這已是查特域克生命中最後一則推文，即使再破紀錄，他也無法再度發文，這讓眾多影迷極度心碎悲傷。

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查特域克的逝世消息一出，立刻引來Twitter多篇文章討論，《黑豹2》的未來動向也引發關注，更有一說指出將由在片中的妹妹「舒莉」（Shuri）莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）繼承，但根據英國「鏡報」指出，許多影迷已經開始在Twitter上連署拒絕續集發展，不少網友紛紛表示「沒有查特域克，就不要再拍續集了」、「查特域克是唯一的『黑豹』」，但未來狀況發展如何，還得等Marvel官方發表更進一步聲明。

有指舒莉將會成為第二代黑豹。（《黑豹》劇照）

Marvel影業總執行長奇雲費治，30日也已透過美媒「The Hollywood Reporter」發佈聲明，強調查特域克是Marvel大家族的一份子，「他就像他曾扮演過的每一個角色一樣聰明、堅強及善良」，並稱許查特域克就像他扮演過的諸多人權鬥士一樣，也成為足以代表一個世代的偉人。

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查特域克逝世，讓諸多共事過的Marvel夥伴不捨，然則與他合作過《復仇者聯盟：終局之戰》等三部電影的「緋紅女巫」伊莉莎白奧遜，私下與查特域克的交情也相當好，但因為未即時發文，被不少網民攻擊辱罵，她疑似心情大受影響而關閉IG帳號，引來許多影迷為她抱屈，認為伊莉莎白也有可能是一時震驚到無法發文，才會至今都無法反應，也有網友指出伊莉莎白原本個性就低調，不常用社群網站，希望外界別做過多猜測。

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