黑豹2｜Boseman離世前1小時　Marvel總裁收緊急郵件至知患癌始末

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）的家人於29日，透過他的IG對外公布Chadwick Boseman的死訊，終年43歲。據外媒報導Chadwick Boseman 4年前患癌，但都只有少數人知道，而他更在這些年來，一邊抗癌一邊拍出9套作品，他的家人都指出「他是位鬥士」。

Chadwick Boseman上星期離世，終年43歲。（Chadwick Boseman IG）

少數人得知Chadwick Boseman患癌

據外媒《The Hollywood Reporter》報導指出，事實上Chadwick Boseman抗癌一事只有少數人得知，當中包括他的家人、製作合夥人Logan Coles，經理人Michael Greene，訓練導師Addison Henderson以及《42號傳奇》（42）的導演Brian Helgeland等人，而其他一概跟《黑豹》有關的人完全毫不知情，有指這是Chadwick Boseman的個人意願，希望將自己對抗癌症的事對外保密。

Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman因大腸癌離世，終年43歲。早在4年前他已確診患上大腸癌，回想起來他帶病上陣仍然能以最佳狀態完成多部作品，堅毅努力的精神絕對值得敬佩。（劇照）

Chadwick Boseman離世前1小時 Kevin Feige才得知原委

鑑於Chadwick Boseman的身體狀況每況愈下，4月份直播時已呈暴瘦狀態，6月更被拍到太太推他進醫院的急症室，到了8月28日，Marvel總裁Kevin Feige收到了Chadwick Boseman的緊急郵件，Marvel Studios內部才得知Chadwick Boseman已跟癌症對抗了4年，不過情況突然惡化。而更令人傷心的是，在Kevin Feige得知後1小時，Chadwick Boseman就離開人世了。

Marvel總裁Kevin Feige在Chadwick Boseman離世前一小時，才知道他患癌病危。（網上擷圖）

Chadwick Bosema原定計劃復操

據知情人士透露，Chadwick Boseman近幾個月身體明顯變差，但他的憑着鬥士的毅力和樂觀的心態面對，直到他離世前一星期，他仍深信自己會戰勝病魔，即使大家看到他4月份的暴瘦樣貌，更製定計劃增肌為開拍《黑豹2》做好準備。因為《黑豹2》原定於2021年3月開始製作，2022年5月上映，而Chadwick Boseman早於開拍前半年就會開始操練，務求回復到「黑豹」的fit爆身材。

Chadwick Boseman離世前一星期仍深信自己能戰勝病魔，並製定計劃操練增肌。（電影劇照）

Marvel暫擱置《黑豹2》 首要記念與致敬Chadwick Boseman

雖然《黑豹2》是作為MCU第5階段重要的開首作品，迪士尼以及Marvel Studios失去了Chadwick Boseman的確是很大的損失，一來失去一位備受尊敬的演員，二來本身「黑豹」正是第5階段中的主力成員，原本他更會客串其他MCU電影。不過Marvel方面表示不會急於製作《黑豹2》，電影或有機會無限期延後，但都希望大家將重點放在記念與致敬Chadwick Boseman，以示尊重。

Marvel Studios IG都有出post悼念，表示Chadwick Boseman永遠都是我們的國王。（Marvel Studios IG）

Marvel Studios總裁Kevin Feige則將Twitter頭像換成黑豹。（網上擷圖）

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