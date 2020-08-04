【上氣】劇組準備在澳洲復工　中國風神秘村莊片場照曝光

由劉思慕（Simu Liu）、梁朝偉及奧卡菲娜（Awkwafina）主演的《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響，電影上映日期被迫延後，而電影拍攝工作也暫停了一段時間。近日有澳洲電影台拍到劇組準備復工，還讓神秘村莊外境曝光。

Marvel Studios在去年聖地牙哥國際漫畫展上宣布將由劉思慕（右）主演《上氣》。（Getty Images）

據了解，《上氣》在今年2月開機拍攝，然而電影好快因新冠肺炎影響而暫停拍攝工作，導演Destin Daniel Cretton甚至需要自我隔離及進行新冠肺炎病毒測試。雖然導演最後檢驗結果為陰性，但迪士尼為安全起見，在3月13日宣布暫停旗下所有作品的拍攝工作。

據外媒《Deadline》在上月初的報導，《上氣》將在上月底恢復拍攝工作。近日澳洲電影台7NEWS釋出了《上氣》的最新片場照，看來電影復工指日可待。從該段報導可以見到，拍攝場地有一個中國式的宮殿及其他小型房屋，而新聞主播也證實：「所有演員及工作人員都已從海外回來，在完成強制隔離後，電影將在這幾天復工，但比原定計畫遲18個星期。」