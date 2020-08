【上氣】劇組準備在澳洲復工　中國風神秘村莊片場照曝光

由劉思慕(Simu Liu)、梁朝偉及奧卡菲娜(Awkwafina)主演的《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響,電影上映日期被迫延後,而電影拍攝工作也暫停了一段時間。近日有澳洲電影台拍到劇組準備復工,還讓神秘村莊外境曝光。