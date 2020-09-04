最後的情書｜松隆子冒認家姐戀上福山雅治　有幕一鏡過拍足12分鐘

日本電影《最後的情書》由岩井俊二執導，松隆子、廣瀨鈴、庵野秀明、森七菜、神木隆之介、福山雅治、中山美穗、豐川悅司等人主演，雲集了精英班底，岩井俊二今次拍攝《最後的情書》更是首次以故鄉宮城作為背景，以寄錯信牽引兩代男女的愛情，電影承繼《情書》的感人世界觀，絕對是套全新的動人愛情大作。

《最後的情書》於9月3日經已上映。（電影劇照）

《最後的情書》講述裕里（松隆子 飾）的姐姐未咲去世了，未咲的女兒鮎美（廣瀨鈴 飾）告訴裕里，有一張邀請未咲出席同學會的請柬。未咲讀書時是風頭人物，裕里想在同學會宣告姐姐的死訊，卻被眾人誤作未咲，更重遇她的初戀對象鏡史郎（福山雅治 飾）。

裕里索性冒認未咲和鏡史郎通信，其中一封卻落入鮎美的手中。鮎美從中回溯少年鏡史郎（神木隆之介 飾）、未咲及裕里（森七菜 飾）塵封已久的淡淡幽情。一封信神奇地連繋着他們，未咲死亡的真相、過去及現在、埋藏在各人心底的初戀回憶，勢將跨越時空，再起漣渏。

裕里冒認未咲和初戀對象跟鏡史郎通信。（電影劇照）

《最後的情書》絕大部分都在仙台拍攝，更是岩井俊二首次在故鄉取景拍攝，監製川村曾提及：「他以前極力避免在仙台取景，這次會不會是影片有大量自傳元素，所以一定要在故鄉取景呢？」岩井迴避仙台的理由，是和該處的景色有關，因為地勢平坦，平路較多，很難拍得出好的畫面。川村監製說：「他認真去看，找到不少好的地方。他的靈觸，肯定和選景有關。結果他自己租了車，在仙台走了幾轉，用自己的腳走過可以拍攝的地方，那真是一次不可思議的DIY。」例如遠野家所居住、有一個宏偉緣側的日式房屋；裕里和鏡史郎重逢的那間有趣的屋，它身處於仙台罕見的大斜坡之上，也是被選中的原因。還有是裕里家人居住的設計型豪宅等等。

福山雅治飾演鏡史郎。（電影劇照）

岩井俊二出名有「天氣運」，《情書》在10月拍出北海道大雪紛飛的著名場面，而《最後的情書》卻是在夏天颱風季節時拍攝，今次拍攝簡直連天氣都站在劇那邊，因為在拍攝時竟然沒有遇上降雨，而鮎美和颯香出席未咲的喪禮後，兩人平排撐傘，在最適當的時機，真實的雨及時並充裕的落下，令眾人感到神奇。

松隆子眼淚連連的悲痛獨白，表現出驚人的演技。（電影劇照）

另外更有一幕戲足足一連拍了12分鐘，就是現代的裕里告訴鏡史郎，她姐姐死了的一場戲。開始時，松隆子重遇初戀情人，又驚又喜，演出充滿喜感，拍到最後眼淚連連的悲痛獨白，表現出驚人的演技。拍攝時會一直對攝影機及燈光作出指示的岩井，在台詞說完之後也不叫停。其他場面也類同，高中時代的美咲對着鏡史郎練習講辭的一場，也是久久不叫停。在廣瀨鈴及神木隆之介以自然的笑容一直演下去時，拍攝人員一邊要控制腳步聲，一邊活躍地移動鏡頭。川村監製說：「有才華的導演會把一早建構好的設定徹底打破，再隨機地撿拾碎片，重新建構出強度更高的情景，岩井導演可以很精確的做到這一點。岩井作品懾人的地方可追溯至此，很多導演深受他的影響。」