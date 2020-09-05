竊聽風雲3｜大膽涉獵丁權題材　劉青雲曾江影射鄉紳角色奪金像獎

電影《竊聽風雲3》，由麥兆輝、莊文強聯合編導，爾冬陞、黃斌共同監製，劉青雲、古天樂、吳彥祖以及周迅等多位知名演員主演，探討香港新界丁權及套丁問題。結果《竊聽風雲3》大受歡迎，更成功奪走第34屆香港電影金像獎的最佳編劇、最佳男主角（劉青雲）和最佳男配角（曾江）三項大獎。

劉青雲約《我要成名》後，再憑《竊聽風雲3》封帝。（電影劇照）

香港最後一部政治題材電影？

《竊聽風雲3》是套將社會時事搬上大銀幕的電影，將丁權、賣地等因素轉變為一套竊聽片。2014年的香港人，將大家都關心的時事拍出來，還是理所當然的創作，而且那份共鳴感更激發觀眾入場，引發討論。

不過逐住近年政治環境轉變，題材的敏感度相對提高，這種擦邊球的創作相信可一不可再。尤其是新界鄉紳題材，更是可免則免，更要考慮是否有演員再願意接下這燙手山芋，願意接拍？所以從種種理由分析，《竊聽風雲3》好可能會成為香港最後一套，以政治為題材的商業電影。

今後或許難再有跟政治相關的電影出現。（電影劇照）

又係土地問題

故事的原點，在於香港新界地區，每位男性原居民均可向政府申請興建一棟三層獨立屋，更可享免地稅，計劃長期引起社會爭議。最終戲中的特區政府，決定終止接受丁屋申請，而地產公司準備將剩餘的丁權進行統一，興建多層式的「丁屋大廈」。有新界鄉紳話事人陸瀚濤（曾江 飾）打算獨吞整個地產項目，不過各地產巨頭決心要分一杯羹，因此爭個你死我奪。

劉青雲的角色造型正是影射侯志強。（電影劇照）

此外，戲中不少角色都有影射到真實人物，當中包括劉青雲、方中信、林嘉華、以及曾江4位，劉青雲的角色造型正是影射侯志強，侯志強19歲時曾犯下盜竊罪，他是新界原居民，現任上水區鄉事委員會主席、北區區議會當然議員、新界鄉議局當然執行委員及惠州政協委員。他於2013年因支持香港政府的新界東北發展計劃先後發表「拆祠堂」、「廢人論」引起爭論。

點擊睇更多角色對照原型人物：