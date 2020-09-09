【TENET天能】揭開戲名真正含義　導演路蘭大玩古老文字魔咒

由基斯杜化路蘭執導，尊大衛華盛頓、羅拔柏迪臣及伊麗莎白迪碧琪主演的《TENET天能》由籌備至上映，一直成為許多影迷談論的對象。電影故事劇情複雜，不少觀眾看過之後試圖自行解碼。早前網上傳出有影迷成功解開戲名「TENET」的終極含義，更成功串連故事，究竟此戲名與甚麼有關連呢？ （注意！！！內文有少量劇透！！！）

導演基斯杜化路蘭曾透露「TENET」其實是徵召主角的組織。（IMDb 圖片）

其實較早前導演基斯杜化路蘭曾透露戲名的意思，當時他指出「TENET」一詞其實在電影中是一個「徵召主角的組織」，即男主角尊大衛華盛頓的秘密組織，之後導演就沒有給予其他線索，而是靠戲中飾演反派的簡尼夫伯納講的對白補充，不過老實說，新增的有用資料也不多，亦沒有解釋為何會叫「TENET」，僅指出該「組織」了解到，未來將有一場比核戰更嚴峻的危機出現。

尊大衛華盛頓獲秘密組織TENET徵召，目的就是協助解決比核戰更嚴峻的危機。（IMDb 圖片）

導演不說，戲迷惟有親自出馬。早前網上流傳影迷成功拆解「TENET」的箇中含義，原來戲名竟是來自西方古老的文字魔方「Sator Square」，又稱「薩托魔方陣」。有指這魔方陣是一種符咒，最早於古羅馬時代出現。據了解，古代的歐洲人會在不同器皿上刻上符號。

「TENET」一詞出現在「Sator Square」的文字魔方中。（網上圖片）

魔方陣的外圈環代表「天」，是「神」力量運行的區域；中間的文字魔方陣則代表人間，而這文字區域最有趣的地方是，在這區域中，無論從上到下，抑或由左至右，還是從下至上，或是從右至左，都能得出五個一模一樣的單字。這種有趣的文字稱為「迴文」，其實中國古代的時候都有出現；至於在古代歐洲則多了一種作用，用作驅魔辟邪。

究竟基斯杜化路蘭是否有參考西方古老的文字魔方「Sator Square」呢？（IMDb 圖片）

「Sator Square」最早出現在龐貝古城遺址，之後考古學家陸續在意大利、英國、甚至敘利亞都發現這文物，而這五個單字分別就是「SATOR」、「AREPO」、「TENET」、「OPERA」及「ROTAS」，然而有指其實原本第一組字為「ROTAS」，但隨著時間的演變，則讓「SATOR」變成第一組字。心水清的觀眾或者開始了解是甚麼一回事，皆因戲名就是第三組的單字，至於其餘四組又代表甚麼呢？

「Sator Square」的理論出現後，有網民發現劇組曾贈送類似「Sator Square」的禮物給予電影工作人員。（網上圖片）

「SATOR」一詞在《TENET天能》是代表由簡尼夫伯納飾演的反派Andrei Sator，而拉丁文則解作播種人。

「AREPO」在《TENET天能》是一名從未曝光的畫作賣家，女主角Kat就是從他手上買了假畫，而此字源於埃及，但其意義目前不明。

「TENET」除了是戲名外，拉丁文則解作掌控。

「OPERA」由「opus」一字衍生，在拉丁文解作工作或工人；而在電影中，男主角問反派「你喜歡歌劇嗎？」。除此之外，電影第一幕就是在基輔國家歌劇院的。

最後就是「ROTAS」，這個字在戲中是反派的其中一間公司，而拉丁文則解作轉動或旋轉。所以有指這薩托魔方陣其實是向羅馬神話中的農業之神Saturn祈禱的咒文。