【TENET天能】入場前你要知道的事　一個重點絕不能搞錯

荷里活名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《TENET天能》今日（10日）終於在香港上映！相信很多影迷都急不及待入場欣賞，關於這部電影的事情其實少之有少，就算預告亦說不出個所以然，以下為大家羅列七大入場前要知道的事情，或者可以幫到你更享受觀映過程。

導演叫觀眾不一定去理解劇情，而是去感受。（劇照）

1.這並非時空穿梭，而是時間逆轉

基斯杜化路蘭：「故事關於時間的概念，我們如何經歷時間，並將這個科幻電影元素結合到經典的間諜電影橋段當中。」

電影的動作場面不比任何間諜片遜色。（劇照）

2.時間逆轉VS間諜電影

基斯杜化路蘭：「我覺得自己準備好挑戰間諜片，這是我一直想拍的類型。我自小已經喜歡間諜電影，這是有趣又刺激的片種。但我不想製作這題材，除非我認為自己能夠加添新意。解釋這個故事的最簡單方法是，我們嘗試將《潛行凶間》的一套搬到間諜電影《TENET天能》中。」

觀眾記得落足眼力留意每一個細節。（劇照）

3.逆轉時間＝現代物理學的第二定律（the law of entropy）

基斯杜化路蘭：「每一個物理定律都是對稱的，不論時間向前或向後推移，結果都會一樣，除了熱力學第二定律，可以逆轉那系統的時間流向，所以這個故事是根據可靠的物理。」

「TENET」一詞出現在「Sator Square」的文字魔方中。（網上圖片）

4.「TENET」的箇中含義

戲名來自西方古老的文字魔方「Sator Square」，又稱「薩托魔方陣」，是一種符咒，最早於古羅馬時代出現。

詳細可參閱：【TENET天能】揭開戲名真正含義 導演路蘭大玩古老文字魔咒

男主角尊大衛華盛頓為了應付戲中的逆轉場面而接受艱苦訓練。（劇照）

5.演員本身都有逆轉能力？

男主角尊大衛華盛頓：「這是破天荒的動作訓練。我要不斷鑽研，直到我不用思考就可以作出反應。」

路蘭一向主張實景拍攝。（劇照）

6.橫跨3大洲7個國家實地拍攝

攝影師Hoyte van Hoytema：「我們拍了1千6百萬呎IMAX菲林，破了我們的紀錄。它們沒有逆行的功能。IMAX與我們通力合作，我們一起重組了底片盒機件，並又改裝了電路，令我們可以向前及向後運作。」

出色配樂為電影大大加分。（劇照）

7.必聽奧斯卡得獎者Ludwig Göransson的精彩配樂

Ludwig Göransson：「基斯起程去各地拍攝的時候，他已手握長達兩小時的配樂。他會記下那些音樂屬於某個角色，或是那首曲可以用於他當日拍攝的場面。配樂裡有很多音樂映像。」