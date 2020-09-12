TENET天能｜睇完戲先知預告勁多劇透　路蘭率先自爆6大關鍵位

由大導基斯杜化路蘭編劇和執導的科幻動作諜報片《TENET天能》（TENET）昨日（10日）經已上映，主演包括約翰大衛華盛頓（John David Washington）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、伊莉莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）、蒂普卡柏迪亞（Dimple Kapadia）、米高堅（Michael Caine）和簡尼夫班納（Kenneth Branagh）。

在睇過《TENET天能》後，不少觀眾都表示需要二刷才能完整理解，更有發現原來不少劇情關鍵早在兩條預告出現，才知道路蘭原來早就將故事攤出來，只是你不知道已被劇透。

預告中約翰大衛華盛頓戴着的氧氣罩都有意思，並不是因為他生病了。（電影劇照）

~~ 注意︰以下內容含劇透 ~~

1. 一開始已提你「逆時」的重要

事實上在《TENET天能》的預告中，全片都不停提醒大家睇戲要注意時序，尤其是要分清楚「順時」和「逆時」的時序。由預告一開首，男主角約翰大衛華盛頓現身先，他第一腳「踩」在水氹上已經顯示出他正在經歷「逆時」的時序，更是路蘭開始將大家帶入「逆時」的世界之中。

約翰大衛華盛頓是踩在水氹上還是從水氹中拎起腳呢？（影片擷圖）

2. 想「逆時」要靠呢道門

戲中將會出現多次「逆時」行動，而在經過「逆時」後正是開始燒腦的部分，稍有走神、不留心，就很容易會甩Beat！

3. 預告公開多個重要「逆時」場面

預告中有剪入不少「逆時」場面，就如約翰大衛華盛頓跟蒙面頭盔人對打、極為震撼的炸飛機燒錢場面、就連全片最精彩的私家車倒後鏡爆裂後變成完好無缺，路蘭都毫不吝嗇放晒入預告畀影迷睇，只是未睇過戲的你，不會明白究竟發生緊咩事？

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