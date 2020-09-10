TENET天能｜羅拔柏迪臣入讀貴族學校　因為偷鹹書受到退學處分

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提起羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），大家應該仍然忘不了他在《吸血新世紀》中所飾演的Edward，不過往後的羅拔柏迪臣都有演出過大大小小的電影，最近更參演由大導基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》。下周三（16日）又會出現在Netflix上映的《神棄之地》，加上他又成為了新任的「蝙蝠俠」，令人對他刮目相看！

羅拔柏迪臣在《天能TENET》的戲份不少。（電影劇照）

最近人人關注的《TENET天能》，羅拔柏迪臣都有密密宣傳，更自爆自己都有過反叛青春期，曾就讀英國哈羅公學（Harrow School），是英國私立學校中的佼佼者，更是貴族中的貴族，吸引全球的富家子弟入讀。

羅拔柏迪臣自爆偷鹹書被捉兼退學。（影片擷圖）

本來出身富裕家庭的羅拔柏迪臣，曾在讀書時期去書店偷鹹書，然後收起在背包中，之後轉手賣給同學賺錢。他自爆：「我時常去到書店，一次拿一、兩本收藏在校服中帶走。當我成功了好幾次後，感到十分自豪，更覺得自己可以偷走整個架上的書也不會被發現。」最終有次，他有被店員捉個正並大喝，而他的兩個朋友及時跑走，因為他的背包仍未拉上拉鏈，店員將他袋中的贓物全數倒出來，令他感到羞愧和羞辱。最後店員去到羅拔柏迪臣的學校，最終受到退學處分。

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