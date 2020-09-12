蝙蝠俠｜管家「阿福」外傳積奇班農擔正　特種部隊出身創神秘組織

不少超級英雄的作品都叫好叫座，除了主角們的故事，其實英雄們身邊的角色也讓粉絲大感興趣。 華納也深明這點，劇集《潘尼沃斯》（Pennyworth）就以「蝙蝠俠」的管家「阿福」，原名「潘尼沃斯」（Alfred Pennyworth）為主角，由現年29歲的英國演員積奇班農（Jack Bannon）擔正主演。

在導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《蝙蝠俠》版本中，是由米高堅（Michael Caine）演出管家阿福。（劇照）

在基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲中，由米高堅（Michael Caine）扮演的管家阿福潘尼沃斯（Alfred Pennyworth），角色令人相當深刻。

在華納電視頻道播出的劇集《潘尼沃斯》，請來《摩斯探長前傳》英國男星積奇班農（Jack Bannon）主演，故事的主角正正就是「蝙蝠俠」身邊的摯友「管家阿福」。

（《潘尼沃斯》劇照）

揭開「管家阿福」的秘密身世



《潘尼沃斯》會講述「管家阿福」的身世之謎，他如何由一位特種部隊隊員到成立一個神秘組織，並遇上蝙蝠俠的父親Thomas Wayne？潘尼沃斯到底有何底細和秘密？

故事講述在1960年代的倫敦，「潘尼沃斯」從英國陸軍特種空勤團退役，成立一家安保公司。他在機緣巧合下結識美國年輕百萬富翁Thomas Wayne，之後兩人開始合作對付不法之徒。

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積奇班農參考米高堅的舊作



新劇會帶觀眾回到60年代，故事足以補充了「蝙蝠俠」周邊角色的背景故事，積奇班農透露他不是漫畫狂熱者，也不敢說自己很了解「蝙蝠俠」的故事，但如果要選最喜歡哪個「蝙蝠俠」的版本，他就覺得基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠》三部曲的確讓他很震驚。

積奇班農表示自己是米高堅（Michael Caine）的影迷，加上在60年代米高堅也是相當活躍於影壇，所以他也有找出偶像的作品作參考，去詮釋今次的角色。

（backjannon/IG圖片）

現實中在酒吧「阿福上身」差點被打



提到覺得自己與「阿福」最相似地方是什麼？積奇班農就指，他其實不太能分清楚自己與角色之間的差別，「有一次我拍了6個月戲之後，回家和女友聊天，女友問我『你為什麼用這種愚蠢的聲音說話』，我才驚覺沒有脫離角色。還有一次我在倫敦的酒吧喝酒，看到旁邊有兩個男人爭執，我當時竟然阿福上身，想站起來制止他們，女友及時阻止我說『去的話你會被打得很慘』，所以真的幾危險。」

積奇班農在新劇《潘尼沃斯》演出年輕版的阿福，角色個性幽默，動作戲也不少。而原來積奇班農當時試鏡的過程也相當搞笑，他透露當時只讀了一部分劇本，幫他錄影的演員朋友卻因為趕著去工作，就在他未沒完全準備好，不太了解台詞下完成拍攝，他也把試鏡片段交出去，更笑指「那條片跟垃圾沒什麼差別」。

積奇班農本來已打定輸數，但幸好劇組給他機會，「我在之後的兩個半月內，面試了7、8次，真的是很瘋狂的試鏡機會，最後我還是拿到角色。」而積奇班農更會繼續在《潘尼沃斯》的第2季演出。