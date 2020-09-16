【Marvel】傳《蟻俠3》反派角色已定　或接棒魁隆成MCU終極Boss

Marvel電影宇宙（MCU）第四階段首部作品《黑寡婦》原定在今年5月美國上映，可是受到新冠肺炎疫情影響，電影最終延遲至11月才正式在美國上映。除此之外，原定在今年8月啟播的首部Marvel劇集《The Falcon and the Winter Soldier》仍在趕工中。雖然Marvel Studios的計畫遭到打亂，但它們仍積極籌備未來的計畫。近日就有美媒率先揭露，影響MCU未來發展的反派角色，其人選已經確定，並盛傳將在《蟻俠》第三集率先登場。

有指《蟻俠2：黃蜂女現身》續集將介紹影響MCU未來的超強反派，是擁有時間旅行技術的角色。（《蟻俠2：黃蜂女現身》劇照）

據《Deadline》報道，《戀偽鎮驚逃》美國男星Jonathan Majors將會成為MCU來來的重點反派征服者康，並會在《蟻俠》第三集登場，率先與蟻俠及黃蜂女鬥法。該報道引述消息人士稱，MCU的未來發展含有不同新角色，所以征服者康在未來登場的方式仍有變數，但截止目前為止，他將會是《蟻俠3》的主要反派。

據了解，現年31歲的美國男星Jonathan Majors將飾演征服者康。（《戀偽鎮驚逃》劇照）

雖然MCU的故意與原著漫畫不盡相同，然而在原著漫畫中，征服者康是由Stan Lee及Jack Kirby所創造，而該角色首次出現在《Fantastic Four》#19登場，但當時他仍未成為征服者康，而是以Rama-Tut的名字出場。直到《The Avengers》#8，Rama-Tut才以征服者康形象出現。

征服者康在1964年出版的《The Avengers》#8中登場。（Marvel Comics）

擁時間旅行技術 連接神奇4俠兼末日博士等不同角色

在原著漫畫中，征服者康原名是Nathaniel Richards，是生於31世紀的學者，更可能是Reed Richards，即神奇先生的後裔。他對歷史非常沉迷，並發現由末日博士創造的時間旅行技術。於是他利用這技術回到公元前2950年的埃及，並成為Pharaoh Rama-Tut，並稱En Sabah Nur為他的繼承人，即曾在《變種特攻：天啟滅世戰》中出現的天啟，而Nathaniel Richards也曾統治埃及一段時間，而他也曾與復仇者聯盟及神奇4俠戰鬥。

在原著漫畫中，征服者康曾連接變種特攻的天啟。（《變種特攻：天啟滅世戰》劇照）

雖然征服者康看似大反派，但他在原著漫畫中也有不同身份，當中他曾以鋼鐵小子造型登場，是少年復仇者的元祖成員，曾與復仇者聯盟合作對抗魁隆，但之後卻自己控制了銀河系。由於《復仇者聯盟4：終局之戰》開啟了時間旅行的大門，所以擁有時間旅行技術並多重身份的Nathaniel Richards絕對是接棒魁隆成為MCU大反派的最佳人選。