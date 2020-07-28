【Marvel】MCU或棄神奇四俠最初設定　首作品增添第五人助陣？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎嚴重打擊電影產業，全球許多電影拍攝工作近乎癱瘓，而目前電影的最新消息大多來自知情人士放風。近日有消息指，Marvel Studios版的神奇四俠（Fantastic Four），其成員不會跟過去的版本一樣得四名，究竟新成員是誰呢？戲名又使唔使改為《Fantastic Five》？

Marvel Studios版的蜘蛛俠都改變了觀眾在過去見到的情節。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

Marvel電影宇宙作品的優勝之處在於其角色及內容非常獨特，如湯賀蘭（Tom Holland）飾演的蜘蛛俠。這位超級英雄在過去的電影中，從沒有獲得鐵甲奇俠的支援，更遑論他能透過頂尖的新科技來抵禦敵人。除此之外，Marvel電影宇宙版的蜘蛛俠誕生亦跟過去不一樣，他沒有被一隻基因重組過的「超級蜘蛛」咬傷。如今有傳Marvel Studios也會這樣處理神奇四俠的起源故事。

蜘蛛俠在MCU獲鐵甲奇俠招攬及支援。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

FOX曾經在2005年及2015年分別推出不同版本的《神奇4俠》，雖然演出的演員不同，但戲中主要角色都是神奇先生、隱形女俠、霹靂火及石頭人這四位；而他們要對付的敵人同樣都是末日博士。可惜FOX這兩次嘗試都以失敗告終。那麼Marvel Studios又會如何處理神奇四俠這個粉絲期待已久的故事呢？

FOX曾經在2005年推出《神奇4俠》系列電影，可惜劣評居多。（《神奇4俠》劇照）

據知情人士Mikey Sutton指出，Marvel Studios版的神奇四俠將有五位成員。Mikey Sutton在YouTube頻道《Lords of the Long Box》解釋：「神奇四俠是一個家庭，這不僅意味著有丈夫（神奇先生）、妻子（隱形女俠）、弟弟（霹靂火）及朋友（石頭人）。」他續指出，Marvel Studios版的神奇四俠除了會向FOX及原著漫畫致敬外，還會增添Marvel Studios的自家元素。

有傳Marvel Studios正計劃開發Franklin Richards的劇集《Power Pack》。（網上圖片）

Mikey Sutton表示：「Kevin Fiege希望神奇四俠在Marvel電影宇宙有一個全新的外貌，而該作品同時會向原著漫畫及被許多人視為失敗的FOX版《神奇4俠》致敬。」他續解釋：「神奇先生和隱形女俠的兒子Franklin Richards將會在首部Marvel Studios版的《神奇四俠》電影中登場，這意味著這版本與過往見到的神奇四俠非常不同。」他最後還表示Marvel Studios正計劃開發Franklin Richards的劇集：「這孩子擁有超能力，而Marvel Studios計劃在Disney+推出其個人影集《Power Pack》。」