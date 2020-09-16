南非救參任務｜美瑾霍絲轉行做打女　揸真槍開工操到變大隻妹

由荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）主演的《南非救參任務》（Rogue），將於10月1日香港上映，今次美瑾霍絲將會飾演一名僱傭兵首領Samantha（莎曼花），化身成為女戰神！

美瑾霍絲都係咁靚。（電影劇照）

美瑾霍絲憑2007年的《變形金剛》成功引起各界汪意，成為新一代的荷里活索女，不過據知當年美瑾霍絲因爆紅後被自己的名聲沖昏頭腦，不小心說話而得罪了導演米高比爾（Michael Bay），其後再冇份參演《變形金剛》系列，失去女主角一席位，及後更遭到封殺，大大減少了演出其他電影的機會，近年的作品亦不算多，最近就因為她跟Machine Gun Kelly的戀情而再度成為焦點。

美瑾霍絲憑2007年的《變形金剛》成功引起各界注意，這一幕更是經典。（電影劇照）

最近美瑾霍絲跟Machine Gun Kelly的戀情成為焦點。（Megan Fox IG）

不過在今次《南非救參任務》中，美瑾霍絲有不少的打鬥場面，電影講到她先是受聘去到非洲拯救人質，要帶領自己的軍團跟武裝恐怖份子火拼，當中竟意外遇上兇殘且嗜血的獅子襲擊她們，她既救出人質保護他們安全，又要奮力抵抗獅子。

美瑾霍絲笑言首日已經拍到筋疲力盡。（電影劇照）

美瑾霍絲都有在訪問中提及，戲中她們手持拍攝的武器都不是道具，而是真正的武器且非常之重。首日就以單鏡頭進行拍攝，所有人都要準確地到達各自的標位上，避免出現任何的誤差，更要確保各人都在正確的時間點上行動，避免有任何意外發生，當日拍攝了無數次，一次又一次的不斷重複，最終拍到全部人都筋疲力盡。

同時未知是否美瑾霍絲日日孭真槍上陣拍攝，細看劇照就會發現她的手臂的肌肉都變得更結實，粗壯了一圈，二頭肌同樣突出，跟以往她上傳的性感照有些許分別，看得出她為了《南非救參任務》有落力操練，似乎想搣甩「花瓶」之名。

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