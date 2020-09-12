《來自星星的PK》男星自縊亡　索爆女友疑為毒販教唆自殺被捕

曾出演由「印度劉華」阿米爾汗（Aamir Khan）的Bollywood電影《來自星星的PK》（PK）的男配角，印度著名男星蘇薩辛格拉其普特（Sushant Singh Rajput）於6月14日被發現在孟買的家中自縊，終年34歲。

事隔整整3個月後，案件似乎另有內情，突然爆出蘇薩辛格拉其普特的靚靚女友演員才是害死他的主要人物！

蘇薩辛格拉其普特曾出演《來自星星的PK》。（電影劇照）

據知蘇薩辛格拉其普特患上抑鬱約半年，報道曾提及在他自縊前的一周，他的經理人跳樓輕生，令外界推測這觸發到他的情緒波動。當其時蘇薩辛格拉其普特的死訊震驚Bollywood，就連印度總理莫迪（Narendra Modi）都有公開哀悼。

蘇薩辛格拉其普特離世後，瑞亞夏克拉博蒂仍有在個人IG po出兩人甜蜜合照，表示自己仍未走出陰霾。（Rhea Chakraborty IG）

初時因未在蘇薩辛格拉其普特屋中發現遺書，先是推斷他是自殺，但就因對印度教徒來說自殺屬大忌，他的父親向警方報稱兒子的女友瑞亞夏克拉博蒂（Rhea Chakraborty），其實是教唆蘇薩辛格拉其普特自殺的元兇。

2016年，Rhea Chakraborty曾出演《Love Shot》。（IMDB）

蘇薩辛格拉其普特的女友瑞亞夏克拉博蒂日前已被捕。（影片擷圖）

及後警方進行一連串的調查，瑞亞夏克拉博蒂曾提供毒品給予蘇薩辛格拉其普特，更會將毒品跟咖啡混合在一起飲用。此外，更發現瑞亞夏克拉博蒂疑為販毒集團的核心人物，警方現時已將她拘捕，正被扣押14天，因為涉及多項罪名的關係，要是罪成的話，瑞亞夏克拉博蒂的最高刑罰或會被監禁10年。