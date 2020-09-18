七大樂隊｜《父子》童星吳澋滔大個仔再拍戲　復出激戰余香凝？

由杜琪峯監製，集結香港七大導演：洪金寶、許鞍華、譚家明、 袁和平、林嶺東、徐克及杜琪峯聯手執導的電影《七人樂隊》（前名《八部半》，將會以各人不同的手法來紀錄50年代至今，早前釋出的官方先導預告中，由譚家明執導的「別夜」，余香凝性感閃現即時引起觀眾的關注，同埋都有人問到跟余香凝做對手戲的男主角是誰呢？

由譚家明執導的《別夜》，由余香凝出演。（影片擷圖）

由譚家明執導的「別夜」講述一對在80年代的情侶，早前已提及余香凝出演該故事有性感演出，她在預告中着上一件低胸吊帶衫在樓梯上跑，又有床戲的畫面閃過，令人十分期待她的角色。

事實上余香凝在個人IG上都有回應留言：「今次做學生。」今次亦是繼2018年上映的《非同凡響》後，再扮學生妹，相信唔會難到她。

余香凝早前在《非同凡響》中扮學生妹。（劇照）

其實在片頭有一幕，余香凝跟一位男生在停車場的柱後偷吻，而余香凝似乎很怕被人發現地回頭一望，畫面就轉換到其他故事，當中跟余香凝偷吻的男生到底是誰？雖然未有正面鏡頭，但因為電影宣傳講明有吳澋滔參與演出，所以大有機會就是他。

余香凝在停車場柱後偷吻。（影片擷圖）

荷蘭籍的吳澋滔今年23歲，14年前出演同為譚家明的作品《父子》，飾演郭富城的仔仔，當年奪得第43屆金馬獎最佳男配角，及後更贏走第26屆香港電影金像獎最佳男配角及最佳新演員兩獎，被封「雙料男配角童星」，年僅9歲的他即時成為了影圈的搶手貨，可惜他同樣是演員的媽媽司馬燕卻指出應以學業為重，不再讓他拍戲。

吳澋滔正是當年在《父子》中飾演郭富城的仔仔的小男孩。（電影劇照）

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