Marvel｜傳鐵甲奇俠於《奇異2》「復活」　仲改由呢位巨星接棒

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Marvel電影宇宙第四階段原定在今年5月展開，可惜受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，其第四階首部作品《黑寡婦》被迫押後上映。雖然電影新映期已定，但早前有美媒指，由於美國疫情仍然嚴峻，及眼見《TENET天能》當地的票房慘淡，有傳迪士尼都考慮把《黑寡婦》再度延期上映。雖然上映計畫遭到打亂，但近日有知情人士爆料，Marvel Studios仍然積極招兵買馬，為未來的做好準備。

《鐵甲奇俠》在2008年上映，並成功打開了Marvel電影宇宙的序幕。（《鐵甲奇俠》劇照）

眾所周知，由羅拔唐尼主演的《鐵甲奇俠》在2008年上映，並成功打開了Marvel電影宇宙的序幕。雖然羅拔唐尼的鐵甲奇俠形象已經深入民心，但網上卻不時重提當年飾演鐵甲奇俠的原本人選為湯告魯斯。雖然湯告魯斯在兩年前一次與《ComicBook.com》的訪問時澄清：「跟飾演鐵甲奇俠還有距離，不接近的，而我喜歡羅拔唐尼，很難想像其他人演出這角色，我認為他是最合適的。」

羅拔唐尼主演的《鐵甲奇俠》深入民心。（《鐵甲奇俠》劇照）

然而近日有業內人士聲稱，Marvel Studios如今有意邀請湯告魯斯成為鐵甲奇俠，並盛傳會在《奇異博士2》登場。據Daniel Richtman稱，Marvel Studios正積極開拓多重宇宙，於是有意找湯告魯斯在另一宇宙成為另一位鐵甲奇俠。據他表示，湯告魯斯的演出只屬客串形式，故不會阻礙他其他電影的拍攝時間。一如既往，Marvel Studios及湯告魯斯本人當然未有回應。

據Daniel Richtman稱，Marvel Studios有意找湯告魯斯客串。（《異空戰士》劇照）

除了Daniel Richtman稱Marvel Studios有意找湯告魯斯加盟外，另一消息人士指出，Marvel Studios正挖角三位《自殺特攻：超能暴隊：集結》的成員。據Roger Wardell認為早前Marvel Studios總裁Kevin Feige與電影監製Louis D'Esposito的探班就是為尋找新演員加盟：「為何Kevin Feige會去觀摩《自殺特攻：超能暴隊》的拍攝現場，當中有幾個原因。Peter Capaldi、Jai Courtney及Joel Kinnaman就是其中的一部分。」據了解，有指Marvel Studios計劃讓Joel Kinnaman飾演《蜘蛛俠》第三集的反派Kraven the Hunter，至於Peter Capaldi及Jai Courtney則沒有任何消息。

有指Marvel Studios總裁Kevin Feige計劃挖角《自殺特攻：超能暴隊：集結》的三位成員。（IMDb 圖片）

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