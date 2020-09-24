王家衛獲批開拍《重慶森林2020》　2036年故事線新增2個新角色

由王家衛執導，林青霞、金城武、梁朝偉、王菲等人主演的《重慶森林》極為經典，卡士非常強勁，當年更讓梁朝偉成功封金像獎、金馬獎雙料影帝。適逢今年為《重慶森林》上映26周年，昨日（23日），國家電影局2020年4月備案公示表出爐，當中顯示王家衛新作《重慶森林2020》正式獲准開拍。

《重慶森林》到現時都仍有影迷會提起、重看、講金句。（電影劇照）

王家衛新作名為《重慶森林2020》，故事講述90年代的香港，失戀警員223偶遇金髮女殺手，二人共渡既短暫又溫暖的一夜，而同樣經歷失戀的警員663，生活漸被一位闖入的「夢中人」改變。在2036年重慶，少年小千和阿May不甘被基因配對牽手，執意找尋自己的「命運」。故事明顯是圍繞94年版的《重慶森林》發展下去，並新加兩位角色小千和阿May，至於選角方面，或者原有演員會否參與拍攝就未有公布。

《重慶森林2020》落實獲准開拍。（網上圖片）

1994年的《重慶森林》，主要場景為香港尖沙咀的重慶大廈，以及中環蘭桂坊，而「重慶森林」的隱喻正是指城市的水泥森林。據知今次《重慶森林2020》將會移師到重慶進行拍攝，早於上年11月，已有內地網民拍到王家衛現身重慶，似乎正在為睇景而奔走。不過《香港01》向電影公司澤東詢問籌備工作時，澤東表示：「暫時未有回應。」想要獲得更多資訊仍要要耐心等待一下。

有內地網民在拍到王家衛現身重慶，真正身處「重慶森林」。（網上圖片）