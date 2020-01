【月光寶盒25年】惡搞《重慶森林》成經典　星爺15分鐘選出女主角

周星馳神作之一《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》,今年正好是公映25週年。電影以《西遊記》為基礎改編,多年來不少影迷翻煲又翻煲,更有人指出當有日你睇完套戲後,發現這並不是喜劇時就會明其實這是一套悲劇……

周星馳神作之一《西遊記》至今都有不少影迷一睇再睇。(劇照)

星爺眼定定望實莫文蔚15分鐘

這個周星馳的《西遊記》系列,當年雲集不少靚女明星,包括莫文蔚、蔡少芬、有「全盛茵」之稱的朱茵,及已故的藍潔瑛!據莫文蔚透露,當年在選角上,她剛從英國留學回港,聽說星爺正為新片招募演員,便去參加甄選,由他親自擔任評委,當時他眼定定望了自己15分鐘,就馬上簽約讓她成為該戲的女主角,而莫文蔚亦一直視他為伯樂,非常感激他。

另外,2017年蔡少芬和朱茵曾一同登上內地綜藝節目《王牌對王牌》,以一身當年《西遊記》中的經典戲服現身,再度勾起影迷對電影的回憶。比較令人婉惜是曾獲「靚絕五台山」美譽的藍潔瑛,2018年被發現不幸倒斃在寓所,而離開前更一直受精神病困擾,未能有更多演出。

全盛時期的朱茵真係靚到不得了!(劇照)

《西遊記》 金句之一:曾經有一份真誠的愛情放在我面前...你又識唔識接下一句呢?(劇照)

《西遊記》除了有耳熟能詳的「Only you can take me取西經~」之外,當然都有一連串經典對白,但當中更借用《重慶森林》的對白,你哋又記得邊幾句呢?

