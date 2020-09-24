《黑寡婦》押後到明年5月　Marvel Studios十年來首次全年冇戲上

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由於全球新冠肺炎疫情未有緩和跡象，繼早前華納兄弟宣布將《神奇女俠1984》再度推遲上映後，迪士尼在香港時間今日（9月24日）凌晨宣布重新調整8部Marvel超級英雄電影的映期。此舉除了讓萬千Marvel粉絲失望外，這也打破了Marvel Studios所創下的每年都有Marvel超級英雄電影推出的慣例。

Marvel Studios在2010年推出《鐵甲奇俠2》後，保持每年推出至少一部超級英雄砲擊作品。（《鐵甲奇俠2》劇照）

《鐵甲奇俠》及《新變形俠醫》在2008年上映後，Marvel Studios並未有在2009年推出任何一部超級英雄電影。直到2010年推出《鐵甲奇俠2》後，直到今年，Marvel Studios仍計劃每年至少推出一部作品。可惜隨著《黑寡婦》再度改期，並押後至明年5月7日美國上映後，這意味著這個十年紀錄終要告一段落。

隨著《黑寡婦》再度改期後，Marvel Studios今年將沒有電影上映。（《黑寡婦》劇照）

雖然2020年一部Marvel電影宇宙的作品都沒有，但在2021年，Marvel粉絲將可以觀看到8部Marvel作品，當中包括兩部由SONY推出的《魔比煞》及《毒魔：血戰大屠殺》。至於Marvel Studios在2021年的作品目前暫定有《黑寡婦》、《上氣》、《永恆族》、《蜘蛛俠：決戰千里》續集及劇集《The Falcon and the Winter Soldier》及《Loki》等。

明年將有8部關於Marvel的超級英雄電影，SONY都貢獻了2.5部。（《魔比煞》劇照）

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