奇洛李維斯為癌症機構籌款　粉絲競投單對單男神約會15分鐘

《22世紀殺人網絡》（The Matrix）及《殺神John Wick》（John Wick）男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）一向樂於助人，無論是為他工作的員工、粉絲，抑或陌生人，當他們需要幫助時，他就會立即伸出援手。奇洛李維斯近日又再為慈善出力，而今次的受助機構是一間支援癌症青年的慈善機構。

奇洛李維斯是不少影迷眼中的男神。（《殺神John Wick 3》劇照）

能夠與奇洛李維斯會面，即時只能透過Zoom與他傾談15分鐘，相信都是不少影迷的夢想，如今有一位幸運兒終於有機會實現這美夢。皆因奇洛李維斯為癌症慈善機構「Camp Rainbow Gold」籌款，拍賣他的15分鐘，與一位幸運兒會面，目前叫價已經高達16,400美元（約13萬港元）。

奇洛李維斯拍賣他的15分鐘為慈善機構籌款。（網上擷圖）

據官方網站指出，這活動名為「A Little One-on-One with Keanu」，並列出了奇洛李維斯的著名作品，如《22世紀殺人網絡》、《殺神John Wick》、《超時空歷險記》及《生死時速》等，並稱「你認識他、你喜愛他，這是一個無價的機會，如今你有機會在家中透過Zoom與他見面。」這個活動將在當地時間6月22日下午12時結束。

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其實為何奇洛李維斯會為不同癌症慈善機構籌款，皆因他的妹妹Kim Reeves曾受白血病煎熬，而他為這間機構籌款籌募前，曾向SickKids、PETA及Stand Up to Cancer等組織捐贈數百萬美元。除了捐款外，他還成立了癌症慈善機構，但從來沒有掛名，實行低調行善。

奇洛李維斯在去年大方帶同女友Alexandra Grant出席活動。（Getty Images）

另外，在今年六月初，奇洛李維斯與《超時空歷險記》系列拍擋Alex Winters為San Dimas高中的畢業生錄了一條短片祝福他們。當時Alex Winters向畢業生表示「知道你們在艱難的時刻，因為你們只能舉行線上畢業典禮，我和奇洛李維斯衷心祝你們好運。」最後奇洛李維斯還打趣表示「派對開始！」幸好有二人的出現，這班畢業生才有一個難忘的線上畢業典禮。