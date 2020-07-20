奇洛李維斯撈過界出漫畫《BRZRKR》　漫畫主角同本尊完全無違和

現年55歲的荷里活著名男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）曾演出多部經典電影，當中包括《生死時速》（Speed）、《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列及《殺神John Wick》（John Wick）系列等。早前有外媒報導，他準備殺入漫畫界，將在今年秋季與著名漫畫出版商Boom! Studios合作，推出他首部漫畫作品《BRZRKR》。

奇洛李維斯拍過不少動作電影，如果可以成為《BRZRKR》的真人版主角就非常完美。（《殺神John Wick 3》劇照）

奇洛李維斯早前向外國傳媒《USA Today》透露，他正在創作一本全新漫畫作品《BRZRKR》：「我從小就很愛漫畫，從藝術的角度來看，漫畫對我的影響很大。今次能與一眾漫畫界的傳奇人物合作對我來說絕對是夢想成真。」其實《BRZRKR》並非只由奇洛李維斯單獨創造，他與著名漫畫創作家Matt Kindt共同編寫劇本，並由Alessandro Vitti負責漫畫插圖。

《殺神John Wick》系列是奇洛李維斯其中一部著名作品。（《殺神John Wick 3》劇照）

對於能與奇洛李維斯合作，Boom! Studios總編輯Matt Gagnon表示非常興奮：「我只聽了奇洛李維斯五分鐘的說話，就很快地明白他為甚麼能如此成功。」他還大讚奇洛李維斯擁有驚人的創作能力：「擁有出色的創造本能、說故事的能力非常有智慧、能夠維持真摰的情感、對自己工作的質素非常高，所有這些特徵讓奇洛李維斯成為激勵人心的人。」

《超時空歷險記3》今年8月於美國上映，未知到時能否如期上映。（《超時空歷險記3》劇照）

該漫畫講述一位出生在8萬年前，名叫Berzerker的半人半神戰士，而他的父親是戰爭之神。擁有不死之身的Berzerker在經歷了形形色色的戰爭後，他為了隱藏真實身份而轉為美國政府工作，幫助她們對付敵人。有粉絲發現Berzerker的設定及造型，與奇洛李維斯的殺神John Wick非常相似。皆因在Berzerker接受美國政府的請求後，他需要對付不同血腥、殘暴及危險的任務。

《22世紀殺人網絡》系列是奇洛李維斯另一部經典作品。（《22世紀殺人網絡》劇照）

值得一提的是， Netflix已經與Boom! Studios簽約，有優先權製造以《BRZRKR》漫畫改編的影視作品，雖然未知道會有誰飾演，但相信粉絲對飾演Berzerker的人選只有一個，就是奇洛李維斯。至於這漫畫將在10月出版，每月出版一期，合共12期。