【復仇者聯盟】鷹眼終獲賜新異能　仍遭網民嘲笑：都係最弱復仇者

由謝洛美維納（Jeremy Renner）飾演的鷹眼，雖然是Marvel電影宇宙中，六名元祖復仇者成員之一。可是，他同時也是最容易被忽略的復仇者成員。近日鷹眼終於一吐烏氣，獲得超能力，可惜這超能力儼如笑話，究竟是一項甚麼新能力呢？

鷹眼在Marvel電影宇宙中六名元祖復仇者成員之一，但他總遭粉絲忽視。（《復仇者聯盟》劇照）

Marvel原著漫畫《Marvels X》#4，是平行宇宙系列《Earth X》的前傳作品，漫畫中的主角David終於揭開了其他超級英雄的命運，而這群超級英雄都是大家非常熟悉的角色，當中包括鐵甲奇俠、美國隊長、鷹眼、幻視、紅女巫、雷神及蜘蛛俠等。除了在Marvel電影宇宙中出現過的角色外，還有神奇4俠的隱形女俠、霹靂火及石頭人。

鷹眼是Marvel電影宇宙中最強的弓箭手。（《復仇者聯盟》劇照）

在《Marvels X》中，所有人類因Terrigen Mist而成為異變人，因此鷹眼／Clint Barton獲得了新能力，可是這新能力沒有為他帶來重大改變，最弱復仇者地位非鷹眼莫屬。成為異變人的鷹眼穿著他傳統的服裝，手持慣用的弓箭，並獲賜增加四隻手。雖然新增手臂可以讓鷹眼一次過發放更多的弓箭，但相對下，這新能力沒有太大作用。至於鷹眼暫時未有在漫畫中展示六臂技能，目前看來他的新能力似是笑話居多。無論如何，相信鷹眼仍是Marvel電影宇宙中最強的弓箭手。