從恐懼度心跳率選出「最恐怖電影」　《詭屋驚凶實錄2》僅排第二

早前有外國組織透過三大範疇，找出觀眾對不同恐怖電影的恐懼程度，從而找出「最恐怖電影」，相信大家都未必想到冠軍的作品。

多部由溫子仁執導或監製的作品都有入圍「最恐怖電影」排行榜。（IMDb 圖片）

「Buzz Bingo」早前透過測試觀眾對恐怖電影的恐懼程度，從而嘗試找出「最恐怖的電影」。為了使研究更加準備，他們除了讓觀眾在三大範疇評分外，還順道測試觀眾的心跳。至於該三大評分範疇分別是緊張程度，即參加者靜止心率與觀看電影時心率的差別、第二是最高恐懼程度，即參加者在觀看電影時的最高心率、第三則是最大恐懼程度，即心率增加最大的時刻。

溫子仁的作品《詭屋驚凶實錄2》在最高恐懼程度方面獲最最高分。（IMDb 圖片）

參加者可以就這三大範疇評分，每一項最高分數為10分，即代表總分數為30分。最終該研究結果得出「最恐怖的電影」首十位中，由溫子仁執導的《兒凶》成為「最恐怖的電影」第一名。

由溫子仁執導的《兒凶》成為「最恐怖電影」第一名。（《兒凶》劇照）

其實《兒凶》的三項數據勝在得分平均，當中在最大恐懼程度方面，其實最高分是《詭娃安娜貝爾：造孽》，而《兒凶》僅排第二名；另外在最高恐懼程度方面，另一部由溫子仁執導的《詭屋驚凶實錄2》是獲最高分，相反《兒凶》則僅排第四名；至於緊張程度方面，《兒凶》的得分則大比數拋離其他對手。最終《兒凶》成為今次研究的「最恐怖電影」冠軍。

點擊睇「10大恐怖電影」