英國連鎖戲院老闆成魔之路　聲稱受恐怖片角色影響變嗜血同志殺手

相信許多影迷都非常沉迷觀看恐怖電影所帶來的快感，然而竟有一名英國戲院老闆因此而走火入魔，成為殺人不眨眼的狂魔，而當年幫他辯護的律師在其新書上重提這件往事，究竟這位戲院老闆因何事而成為連環殺人狂呢？

許多影迷都非常沉迷觀看恐怖電影，雖然又害怕，但卻又渴望觀看。（網上圖片）

現年73歲的Peter Moore是恐怖電影的狂熱份子，也是北威爾斯連鎖戲院的老闆。然而他因為沉迷於恐怖電影的其中一個角色而讓自己踏上一條不歸路。據當年幫他辯護的律師Dylan Jones在其新書指出，Peter Moore受《十三號星期五》中的面具傑森魔影響而成為連環殺人狂。

傑森魔雖然在《十三號星期五》出現，但他並非電影中的殺手。（《十三號星期五》劇照）

當時Peter Moore起初承認殺害了56歲的Henry Roberts、28歲的Edward Carthy、49歲的Keith Randles及40歲的Anthony Davies，可是他之後收回有關言論。他反指他之所以犯下謀殺罪，完全是因為他鐘情於《十三號星期五》中的面具傑森魔。Peter Moore當時的辯護律師Dylan Jones都這樣認為：「我的當事人對電影非常了解，他知道《十三號星期五》電影系列，而他就在《十三號星期五》上映不久後開始殺人。」故辯護團隊確信Peter Moore是受傑森魔影響而去殺人。

對於當時來說，電影都非常血腥暴力。（《十三號星期五》劇照）

當年負責起訴Peter Moore的的前國會議員Carlile勳爵在25年後都認為Peter Moore是受傑森魔影響而去殺人：「傑森魔的另我是不尋常，這是一個虛構的角色，而我當時調查了北威爾斯的酒家，從而了解是否有類似的人。最終發現沒有。」之後他續解釋：「由於Peter Moore是影迷，於是法醫病理學者叫我們嘗試從電影著手，最終從一部電影中找到頭緒。」他們發現Peter Moore的殺人手法與電影中的傑森魔有相似的地方。

有指Peter Moore的殺人手法與電影中的傑森魔有相似的地方。（《十三號星期五》劇照）

最終Peter Moore在1996年被控在四個月內謀殺四名男子罪成，被判終身監禁，而當時Carlile勳爵認為判決反映出他對社會的危害仍然很大。據了解，Peter Moore非常憎恨同性戀者，然而據Carlile勳爵表示，在四名遇害者中，其中一名其實並非同性戀者：「他只是不幸在錯誤的時間出現在錯誤的地方。」唯當時問Peter Moore為何殺死他時，他竟回覆稱：「因為好玩！」

《十三號星期五》系列電影是美國80年代著名的低成本恐怖片。（劇照）

直到2013年，他突然提出上訴，聲稱終身監禁是對他極殘酷、不人道及侮辱的裁決，協助Peter Moore及另外三名殺人狂上訴的律師Douglas Vinter辯稱，讓他們在監禁中渡過餘生至死去是侵犯他們的人權。雖然初時歐洲人權法院不同意有關說法，但之後卻同意聽取進一步的上訴，並接納他們的合法上訴。雖然未知道最終判決如何，但Carlile勳爵曾稱：「這不能完全排除他在將來某個日子會獲得假釋，但如果他真的獲批假釋，我會感到驚訝！」